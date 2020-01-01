蓝军名宿：新援给兰帕德带来了成绩压力 凯帕还未征服主帅

这名前蓝军中场相信，罗曼·阿布拉莫维奇在再次大手笔投入之后将会有很大的期待，每个球员都必须争取首发位置。

克雷格·伯利表示，弗兰克·兰帕德下赛季在切尔西的执教面临着满足俱乐部老板阿布拉莫维奇期望的压力，因为俱乐部已经为他签下了比普利西奇更出色的新援。

切尔西正在组建一支明星云集的新球队，在竞技与商业层面都充满潜力。

随着摩洛哥国脚哈基姆·齐耶赫和进球如麻的德国前锋蒂莫·维尔纳与切尔西签约，更多的顶级天才新星将很快成为斯坦福桥的一员。

其他球队

这些新援将与美国球星普利西奇、英格兰国脚塔米·亚伯拉罕和梅森·芒特等人进行竞争。

伯利表示没有一位球员能够保证自己在蓝军的中前场拥有固定首发的位置，为了让切尔西再次成为联赛以及欧冠的冠军挑战者，阿布拉希莫维已经投入了较之以前更多的资金。

前蓝军中场克雷格·伯利在接受ESPN采访时表示:“那些认为切尔西引进这些人只会是为了多卖几件球衣的人，都错了，因为兰帕德值得他面临的压力，那就是缩小与其他身前球队的距离，以帮助切尔西重回榜首。”

“阿布拉莫维奇期待这一切，他已经带着支票簿而来，为兰帕德签下了蒂莫·维尔纳，这位欧洲足坛最佳前锋之一，他肯定会期待这一切能得出一个好结果。”

“现在这些一线队队员，或者切尔西的其他球员，在下个赛季或者以后可能的大门上场机会将会很少，除非他们能够在首发阵容中占据一席之地，就这么简单。”

斯坦福桥各个位置目前竞争都很激烈，从门卫到前锋都是如此。

凯帕可能是世界上最昂贵的门将，但他并不能保证自己永远压制卡巴列罗。兰帕德本赛季也是这样具体实施的，这位西班牙国脚因被他质疑状态与水平，不得不坐上替补席。

不过凯帕现在已经夺回自己的首发位置，在联赛重启后，再次成为了球队的头号门将，不过伯利相信这位25岁的球员还没有完全说服他的主教练，将其作为头号门将厄德长期选择，因此切尔西目前与阿贾克斯门将奥纳纳传闻甚多。

“切尔西的后防目前看起来有些让人怀疑，当这种情况发生时，你就需要一个绝对可靠的门将在他们后面,我不认为切尔西主教练已经相信凯帕了。”