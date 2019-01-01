蓝军名宿支招夏窗：阿扎尔可以走 萨里得留下来

前蓝军后卫认为比利时人应该被允许转会到皇家马德里，但是他认为球队没有理由和意大利教练分手。

前切尔西后卫弗兰克·勒布夫说，阿扎尔在这个夏天“必须离开”，但是斯坦福桥的球员们要求留下主教练萨里。

在这个充满不确定性的夏天到来之前，斯坦福桥球队中的一些去留问题正在讨论之中。

在一个位置上没有引援可能是经过同意的，然而两个窗口转会禁令仍然悬在蓝军头上。

除与普里西克已经达成的协议之外，切尔西没有能力去进一步加强球队的实力，这表明切尔西还不能与阿扎尔分道扬镳。

尽管如此，勒布夫认为让比利时人违背自己的意愿，同时允许他耗完合同的有效时间并以自由球员的身份离开球队是毫无意义的。

这位前蓝军中卫告诉《太阳报》：“伊登只有一年的时间，所以他必须离开。俱乐部必须考虑财务问题。”

“去年几乎可以肯定他会去皇马的时候，他们设法留住了他，他度过了非常好的一年。”

“如果你想留住他，他就不会像以前那么好了——因为他不愿意再留下来。”

“我们必须祝他好运，谢谢他，并找到另一位出色的球员来代替他。”

在斯坦福桥的转会交易中，谁将成为掌门人还有待观察。

萨里在英格兰只执教了一个赛季，他的未来仍然受到质疑。

够力足球了解到罗马对意大利人十分感兴趣，同时意甲冠军尤文图斯也在考虑他作为阿莱格里的潜在替代者。

勒布夫认为如果在教练席上再做一次调整，切尔西将会犯一个错误，因为萨里已经带领球队进入了联赛杯和欧联杯的决赛。

法国人补充道：“如果萨里赢得了欧联杯，并且他们已经有资格进入欧冠，他应该留下。

“你必须找到那种稳定性，就像弗格森爵士和温格一样，去赢得很多奖杯。”

切尔西将于周三在巴库迎战英超劲敌阿森纳去争夺欧联杯的冠军。