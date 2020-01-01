蓝军名宿：压制扎哈的詹姆斯才是切尔西的助力

这名前蓝军边后卫希望用一份新的合同来奖励这名有天赋的年轻球员，让他跟随自己的脚步到达职业生涯顶峰。

“里斯·詹姆斯已经证明了他是切尔西队内的‘真材实料的球员’，”马里奥·梅尔基奥说，“面对蓝军的目标威尔弗里德·扎哈的比赛证明了这个20岁的年轻人已经是多么的优秀。”

他是西伦敦著名的青训系统的另一项成果，詹姆斯仅为现在的雇主出场19次。

然而，他已经证明了他完全有能力在英超和欧冠的舞台上大展身手。

在与水晶宫的德比战中，詹姆斯在这场特殊的比赛中的表现被认为是球员在短时间内取得进步的标志所在。

那天他遏制了老鹰队边锋扎哈的威胁，帮助球队在斯坦福桥2-0战胜了对手，英格兰U21国脚的潜力显而易见。

前蓝军边后卫梅尔基奥是那些对詹姆斯印象深刻的人之一，当被问到这个年轻人有多优秀时，他告诉《talkSPORT》：“非常好！”

“我仔细观察过他，我看到他越来越好。”

“我们都知道他渴望向前跑动，他的传中，他有多棒。”

“但是他和扎哈的比赛，扎哈可以说是联盟中最好的边锋之一，如果你和他一对一，他可以打败你，詹姆斯让他安静了90分钟。扎哈什么也没得到。”

“当我看到那一幕时，我知道他是真的有能力，他越来越好了。现在他签了一份五年半的新合同，这太不可思议了。”

詹姆斯在2020年初与切尔西签订了一份长期合同。

这些条款被认为是对一名上赛季被租借到英冠维冈球队的球员的奖励。

梅尔基奥补充道：“去维冈的时候，我自己也在那里，他成为了他们最好的球员，然后回到切尔西，等待他的时刻的到来，然后有能力把那些经验丰富的人推到替补席上，在他们之前首发——这很好。”

詹姆斯希望在周二切尔西主场对阵阿森纳的比赛中得到另一个提升自己声誉的机会。