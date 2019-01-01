蓝军名宿不满后防青涩 称球队应想念吕迪格

卡斯卡里诺对蓝军目前启用的两位年轻后卫提出了质疑，他认为俱乐部会想念正在养伤的吕迪格所带来的影响力。

本赛季，兰帕德接替萨里成为了切尔西新帅。受限于转会禁令，这位球队名宿兼主帅不得不将眼光放到了青年球员的身上。而事实证明，经过一段时间的磨合后，包括此前一直租借在外的亚伯拉罕等人，仍然令这支英超豪门具备位列英超前四的实力。

不过昨晚的比赛，兰帕德的球队客场1-2惨遭曼城逆转，这也使得主客双方在积分榜上的排名发生了互换。曼城上升至第三位，开始缩小与领头羊利物浦之间的分差，而切尔西的排名则下滑到第四位。

并且在13轮英超过后，切尔西的失球数已经达到了19个，是前六球队当中最多的一家。

大卫-路易斯在夏天离队，而吕迪格仍然饱受伤病困扰。25岁的祖玛和21岁的托莫里担起了蓝军的后防重任。

尽管兰帕德在与曼城赛后拒绝批评球队的后防表现，但卡斯卡里诺认为，这对年轻搭档在这样的大战中仍然显得过于青涩，难以防范错误的发生。

卡斯卡里诺告诉Weekend Sports Breakfast：“我认为托莫里和祖玛还有很多需要学习的东西。”

“他们是兰帕德信任的搭档，但他们犯错的频率也太高了。”

“他们都还年轻，还处在自己职业生涯的早期。但豪门不会允许你有经历这段冷淡的时期。”

“他们非常想念吕迪格，因为他是球队中最出色的天生的后卫。”

虽然不认为后卫应该为失利担责，但兰帕德指出锋线球员在攻击区域内不够犀利，才是球队败走伊蒂哈德的主要原因。

这位蓝军主帅赛后说道：“我们最失望的一点是在对方前场所表现出来的能力，最后一脚传球和最后一脚横穿。”

“这些关键因素都会对你赢得比赛造成影响，我们感到乏力，所以得到了这样的结果。”