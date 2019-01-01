蓝军又想换帅 渴望齐达内带队重返荣耀

切尔西在0比6不敌曼城遭遇惨败后，在英超积分榜上滑落至第六位，萨里的帅位出现危机，切尔西甚至在考虑前皇马主帅齐达内接手球队，带领蓝军重返荣耀。

北京时间2月13日，英格兰媒体《太阳报》消息，切尔西准备邀请齐达内接替萨里担任球队主帅，带领蓝军重返欧洲之巅。

切尔西在英超第26轮中客场0比6不敌卫冕冠军曼城，他们在积分榜上滑落至第六位，主帅萨里失去了更衣室和俱乐部高层的支持。

据报道，切尔西高层越来越倾向于邀请齐达内来到斯坦福桥接替萨里，他们本周将商讨何时正式接触这位前皇马主帅。

齐达内执教皇马期间取得欧冠三连冠，目前他并没有执教任何球队，在此前采访中他曾表示愿意来到英超执教。

切尔西当家球星阿扎尔与蓝军的合约将在2020年到期，他视齐达内为偶像。在齐达内执教皇马期间，阿扎尔不止一次表达过想为齐达内效力的愿望。

如果切尔西能够说服齐达内接下蓝军的教鞭，那么他们与阿扎尔签下新合约的可能性就大大增加。

萨里在今年夏天接替孔蒂担任切尔西主帅，在前12场比赛中保持不败。然而在最近两轮联赛客场中，他们先是0比4不敌伯恩茅斯，随后又0比6不敌曼城，创下俱乐部历史上尴尬的惨败记录。

切尔西已经闯入联赛杯决赛，他们将在2月底与曼城争夺联赛杯冠军，不过蓝军高层更在意球队的欧冠资格。