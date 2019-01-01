欧联前瞻：蓝军力争奖杯完美收官 枪手渴望冠军直通欧冠

切尔西和阿森纳将在欧联杯决赛中相遇，两支来自伦敦的球队都希望用冠军为这个赛季收官。

本赛季欧罗巴联赛决赛将在北京时间明天凌晨3：00打响，切尔西和阿森纳将在阿塞拜疆的巴库奥林匹克体育场争夺冠军。在双方的半决赛比赛中，切尔西通过点球才涉险淘汰法兰克福，而阿森纳则以两回合7-3的比分淘汰瓦伦西亚。

近况方面，切尔西在英超中排名第三，确定了下赛季的欧冠参赛资格，而排名第五的阿森纳则需要用欧联杯冠军来确保欧冠资格。盛传将会在夏天离开切尔西的阿扎尔有可能迎来蓝军生涯的最后一场比赛，而本场比赛后退役的切赫则将迎来职业生涯的告别战。

人员方面，切尔西的洛夫图斯-奇克、哈德森-奥多伊、吕迪格和安帕杜将因伤缺阵，卡希尔上阵成疑。坎特在上周末再遭到伤病，主教练萨里称他有50%的出场可能。本赛季暂列欧联杯射手榜榜首的吉鲁有望首发对阵老东家。阿森纳的拉姆塞、丹尼斯·苏亚雷斯、贝莱林、维尔贝克和霍尔丁因伤无缘决赛，而姆希塔良因为政治因素而未能前往阿塞拜疆参赛。

赛前切尔西主帅萨里表示：“通常对阵阿森纳，这是一场开放的比赛。他们有两个非常危险的前锋：拉卡泽特和奥巴梅扬。作为一支处于进攻阶段的球队，他们是非常危险的。他们很有侵略性，在对方半场有很好的压力，所以和他们比赛并不容易。我们不想这场决赛为欧冠而战。我们想通过英超获得欧冠资格，然后我们想赢得一座奖杯。决赛对我们来说非常重要，我们觉得我们值得赢得奖杯。”

而阿森纳主帅埃梅里则表示：“本赛季我要传达给球员们的第一个想法是，我们要踢好每一项赛事。当我们第一次参加欧联杯比赛时，有些球员更喜欢参加英超联赛。好的，但是我要决定你什么时候休息。我不想让你认为你可能不会在前几轮比赛中上场，但是，当我们进入半决赛或决赛时，你对我说:‘我想踢球。’整个赛季，这项赛事一直是一个大的焦点，一个要干大事的大野心。去感受这项赛事，我们想要赢得它。”

从历史上看，切尔西和阿森纳是历史上第一对在足总杯、联赛杯和欧战决赛都有过交手的对手。这是双方各自第六次欧战决赛，英格兰只有利物浦的14次和曼联的7次比他们多。阿森纳在此前五次欧战决赛中只赢过一次（1994年欧洲优胜者杯对帕尔马）。而切尔西与之相反，他们在五次欧战决赛中只输过一次（2008年欧冠决赛对曼联）。