蓝军再迎传奇回归 马克莱莱担任青训指导

这位在斯坦福桥踢球的法国人将在下个赛季与切赫和兰帕德一起回到西伦敦。

马克莱莱明天将回到切尔西的科巴姆训练基地，他将作为新的年轻球员技术指导回到蓝军。

马克莱莱的新工作将集中在俱乐部的年轻球员以及租借出去的球员上。他还将担任切尔西的大使。

根据切尔西官网的数据，目前有17名球员被租借到其他俱乐部。

这位前法国国脚的工作将和切赫在老东家的工作类似。切赫在斯坦福桥的出色表现也让他以技术上的角色回到了俱乐部。

另一位前蓝军球员是主教练弗兰克·兰帕德——俱乐部的进球纪录保持者，将负责一线队。

这三名球员都没有在英超联赛中担任各自新角色的经验，尽管兰帕德在上个赛季的英冠联赛中执教德比郡，带领德比郡进入附加赛决赛，但最终被阿斯顿维拉击败。

自从2011年作为巴黎圣日耳曼队的一员结束他的职业生涯以来，马克莱莱主要是作为一名教练工作。

从2011年到2013年，他成为了保罗·克莱门特的助理教练。2014年，他在巴斯蒂亚执教了一个赛季。

在摩纳哥担任了一段时间的技术总监之后，这位前中场球员重新出现在教练席上，并在2017年再次成为克莱门特在斯旺西的助理教练。离开威尔士后，他去了比利时执教厄本，他将离开这份工作去切尔西担任他的新角色。

在球员生涯中，他为切尔西踢了144场比赛，并在2005年和2006年与切赫和兰帕德一起蝉联冠军。

这三名球员的回归正值斯坦福桥的动荡时期，因为俱乐部正在应对一项转会禁令，该禁令禁止他们以两个窗口购买新球员。