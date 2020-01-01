蓝军元老：切尔西需要自己的萨拉赫或德布劳内

前切尔西边锋帕特·内文承认弗兰克·兰帕德需要找到一种方法让他的进攻更具破坏性。

切尔西曾经让穆罕默德·萨拉赫和凯文·德布劳内从他们的口袋中溜走，根据俱乐部的传奇帕特·内文的说法，现在他们需要这样的攻击手。

在英超联赛中，利物浦和曼城都被认为是最有创造力的球队。

对前边锋内文来说，萨拉赫和德布劳内是天才级的“大师”，他们可以突破对方的防守。

切尔西目前被认为缺乏这些能力，上一轮0-1输给纽卡斯尔就证明了这一点。

内文承认这是兰帕德需要解决的问题，他在切尔西官方网站上说：“这当然说起来容易，但如果你是威廉或卡勒姆·哈德森-奥多伊，每次你拿到球的时候，总会有两个甚至三个球员需要过掉。”

“很少有球员能做到这一点，尤其是在这样狭小的空间里。”

“这就是为什么我们的英超联赛进球数远落后于利物浦和曼城的原因。他们有大量的专家来处理这些确切的情况。”

“这两支球队遇到这个问题的次数比我们还多，但是像大卫·席尔瓦、贝尔纳多·席尔瓦、凯文·德布劳内、莫·萨拉赫和里亚德·马赫雷斯这样的人是找到解决方案的大师。他们通过盘带或者聪明的、睿智的、复杂的传球和移动来突破防守。”

“我们的‘新’球队现在还处于早期阶段，特别是与两名联赛领头羊相比，但是如果有很多问题，我将更关注长期。”

“我相信弗兰克和他的团队正在努力寻找解决方案。把这个问题解决了，我们就会处于一个很好的位置。”

尽管在与纽卡斯尔的比赛中失利，但切尔西仍然在英超积分榜上排名第四。在周二伦敦的对手阿森纳作客斯坦福桥的比赛中，切尔西将有机会在主场反弹。