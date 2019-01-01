蓝军主帅：即使无缘前四 本赛季仍不算失败

切尔西主帅萨里坚持表示，即使本赛季他们最终无缘进入联赛前四，蓝军在本赛季的表现仍不能被看做是失败。

北京时间4月27日，切尔西将在英超第36轮中客场挑战曼联，主帅萨里坚持认为，他执教切尔西的处子赛季表现得很好，即使最终无缘联赛前四，他们仍度过了一个非常不错的赛季。

但是如果切尔西无法进入联赛前四，他们可能连续两个赛季没有欧冠赛事，当被问及这是否是一种失败时，萨里回答：“不，不是的，我们踢了一个杯赛（联赛杯）的决赛，只是点球输掉了。”

“我们现在打进了欧联杯的半决赛，也在为进入联赛前四而努力，所以我觉得这赛季目前为止还行。”

“我们当然希望进入联赛前四，我们也希望进入欧联杯决赛，如果我们能淘汰对手进入决赛，那我们将尽力赢下欧联杯冠军。我认为我们做得不错。”

“当然，这赛季很困难，在两三场比赛中，我们以非常错误的方式输掉了比赛，没有进行战斗，所以感觉有时候要比现实更差。但如果看整个赛季的话，我觉得还可以。”

“当然，这只是第一步。我们需要更多地提高，我们需要提高争冠的竞争力。但这第一步还是不错的。”

萨里在斯坦福桥的未来仍不明朗，如果他带领蓝军的首个赛季无法进入英超前四，也没能通过欧联杯夺冠的方式进入下赛季欧冠赛场的话，俱乐部老板阿布的耐心将会受到考验。