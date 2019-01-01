蓝军三小将入选三狮 兰帕德赛后悄悄话“预告”

英格兰前锋以及他的两位俱乐部队友都入选了本期三狮军团的大名单，而最早他是从自己在蓝军主帅兰帕德那里得到的消息。

虽然这三位年轻球员上赛季都被租借到其他球队效力，但2019-20赛季开局阶段，他们在切尔西阵中依然扮演了相当重要的角色。

芒特和托莫里都是昔日跟随兰帕德在德比郡效力过的。而亚伯拉罕上赛季则被租借到另一支英冠球队维拉，得益于他在锋线上的高效表现，维拉上赛季结束后已经升入了英超。

作为现在欧洲最炙手可热的前锋之一，亚伯拉罕透露了当时兰帕德告诉他，他们三人都入选国家队时候的激动心情。

亚伯拉罕告诉FATV：“那是在与里尔的比赛后，之前他没告诉过我们，但我想他之前就知道了。”

“我们赢得了比赛，大家都很兴奋，然后教练走过来拉住我，芒特和托莫里悄悄地告诉我们‘你们都进英格兰国家队了’。我们看着彼此，欢呼了起来。我们相互拥抱，还拍了一段Snapchat的小视频。”

并且这也是托莫里第一次入选英格兰成年队，虽然他之前就已经在U21效力了。他也回忆起了自己父亲在得知自己入选后的疯狂表现。

“你都想不到我会如何来做出回应。主帅告诉我这件事后，我就回了个‘哦’。”

“是的，（这感觉很不真实）。我记得当时我打电话给我父亲，当时我们已经击败了里尔，我父亲说‘干得不错哟’，我就告诉他‘是的爸爸，我已经获得英格兰国家队的征召了。”

“他问我是怎么知道的，我说是主帅告诉我的，他在电话里就嚎了起来。”

“显然你会遇到很多难忘的瞬间。很多时候我都是和我父亲一起看球，所以我也会陪我父亲看英格兰，看欧冠，或者其他比赛日的内容。所以他能和我一起分享这些瞬间，真的是喜闻乐见。”

索斯盖特的球队目前在欧预赛赛场排名A组头名，他们赢下了之前全部四场比赛，打入19球，只被对手4次破门。