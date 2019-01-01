蓝军三小将入选三狮 兰帕德赛后悄悄话“预告”
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虽然这三位年轻球员上赛季都被租借到其他球队效力，但2019-20赛季开局阶段，他们在切尔西阵中依然扮演了相当重要的角色。
芒特和托莫里都是昔日跟随兰帕德在德比郡效力过的。而亚伯拉罕上赛季则被租借到另一支英冠球队维拉，得益于他在锋线上的高效表现，维拉上赛季结束后已经升入了英超。
作为现在欧洲最炙手可热的前锋之一，亚伯拉罕透露了当时兰帕德告诉他，他们三人都入选国家队时候的激动心情。
亚伯拉罕告诉FATV：“那是在与里尔的比赛后，之前他没告诉过我们，但我想他之前就知道了。”
“我们赢得了比赛，大家都很兴奋，然后教练走过来拉住我，芒特和托莫里悄悄地告诉我们‘你们都进英格兰国家队了’。我们看着彼此，欢呼了起来。我们相互拥抱，还拍了一段Snapchat的小视频。”
并且这也是托莫里第一次入选英格兰成年队，虽然他之前就已经在U21效力了。他也回忆起了自己父亲在得知自己入选后的疯狂表现。
“你都想不到我会如何来做出回应。主帅告诉我这件事后，我就回了个‘哦’。”
“是的，（这感觉很不真实）。我记得当时我打电话给我父亲，当时我们已经击败了里尔，我父亲说‘干得不错哟’，我就告诉他‘是的爸爸，我已经获得英格兰国家队的征召了。”
“他问我是怎么知道的，我说是主帅告诉我的，他在电话里就嚎了起来。”
“显然你会遇到很多难忘的瞬间。很多时候我都是和我父亲一起看球，所以我也会陪我父亲看英格兰，看欧冠，或者其他比赛日的内容。所以他能和我一起分享这些瞬间，真的是喜闻乐见。”
索斯盖特的球队目前在欧预赛赛场排名A组头名，他们赢下了之前全部四场比赛，打入19球，只被对手4次破门。