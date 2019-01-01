蓄力战红军 波切蒂诺：大胜后热刺放假一天

热刺主帅并没有让一场大胜转移他对最近问题的注意力，但是他相信俱乐部已经从最近的困难时期中吸取了教训。

热刺主帅波切蒂诺开玩笑说，他将给球员放一天假，以阻止热刺在欧冠获胜后出现动荡的传言。

上个赛季的欧冠亚军托特纳姆热刺周二在伦敦以5比0战胜贝尔格莱德红星，这让球队信心大增。

在经历了2019-20赛季的艰难开局后，热刺难以达到上个赛季的最高水平——在对阵拜仁慕尼黑的比赛中，他们以2-7惨败——人们对波切蒂诺的未来充满了怀疑。

有猜测说托特纳姆热刺的球员对波切蒂诺的方法不满意，在九场英超比赛中，他们只赢了三场，但是阿根廷主帅在赛后对这些谣言开了个玩笑。

“我认为现在应该保持冷静。”波切蒂诺在赛后新闻发布会上说：“这是一个不错的结果，但只有三分。现在我们还有很多艰难的比赛要打。我们需要保持坚定。我希望他们都是生猛的，这就是为什么明天他们将有一天的休息，你懂的，停止所有的谣言（笑）。”

“当然，周四我们将开始训练，为周日的比赛做准备。这将是一场精彩的比赛。几个月前，我们在决赛中对阵利物浦，现在在安菲尔德，气氛很好，我们有信心去那里，并再次取得好成绩。”

当被问及他是否对球队的动力感到满意时，波切蒂诺告诉记者：“我没有满意，也没有不满意。我面临的情况就是这样的情况，这就是我们现在生活的情况。当然，我很现实，但同样地，这对我们来说是一次重大的经历，团队从未经历过这种情况。一切都是新的。我们有更多的经验，因为我们更年长了，耶稣比我更有经验，但我认为这是一个出色的时刻，让我们成长，变得更成熟，当然，这应该有助于我们在未来变得更强大。”

哈里·凯恩和孙兴慜各自梅开二度，埃里克·拉梅拉在对阵红星的比赛中也有进球。波切蒂诺补充道：“这是非常重要的，对我们的信心来说是一个非常重要的结果，为我们在积分榜上再添三分非常重要。我当然很高兴。”

“在对阵沃特福德的下半场之后，我很高兴，但并不美妙，现在也是一样，不美妙，但是很好。我感觉很好。我们开始意识到，现在只是我们需要找回最好感觉的时候了。我们当然需要建立这种信心。我们需要一步一步地前进，再次站稳脚跟，这只是第一步，就像在沃特福德的下半场一样，重建我们的信心，努力以我们和所有人期待的方式表现。”