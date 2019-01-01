蒙雷亚尔加盟皇家社会 签约两年

这名经验丰富的后卫在枪手的三场联赛中都有出场，但他将回到西班牙继续他的职业生涯。

纳乔·蒙雷亚尔在效力六个赛季后离开了阿森纳，并与皇家社会签订了一份为期两年的合同。

这名33岁的球员首发参加了英超联赛的前三场比赛，但是上周阿森纳1-3负于利物浦后，埃梅里承认蒙雷亚尔有可能离开。

正如够力足球之前透露的，谈判已经进行了数周，以达成一笔交易，枪手希望从这名33岁的球员身上得到大约300万英镑(350万美元)。不过，两家俱乐部都没有透露这笔费用的细节。

作为一名经验丰富且全面的后卫，蒙雷亚尔于2013年1月从马拉加转会到伦敦北部，在所有比赛中出场250次，攻入10球。

“我们要感谢纳乔为俱乐部所做的贡献，阿森纳的每个人都祝福他的未来。”阿森纳在一份声明中说：“这一转会将在监管程序完成后生效。”

与此同时，皇家社会也发布了一份声明：“皇家社会和阿森纳俱乐部已经就纳乔·蒙雷亚尔的转会达成协议。皇家社会与这名球员达成了2021年6月30日到期的协议。官方发布会将于周一举行，具体时间待定。”

在允许蒙雷亚尔离开后，阿森纳相信他们有足够的左后卫位置的替补，蒂尔尼将在十月份完全恢复健康。科拉希纳茨需要站出来，证明他可以为蒂尔尼提供真正的竞争。