蒙特雷主帅咆哮痛骂 脏话连篇怒斥克洛普无礼

在卡塔尔的比赛中，阿根廷教练情绪失控，但他声称是被利物浦教练激怒的。

蒙特雷主教练安东尼奥·穆罕默德指责尤尔根·克洛普在上个月的世俱杯半决赛中对他不敬，并承认他曾对红军主帅大骂特骂。

利物浦在12月多哈对阵墨西哥球队的比赛中，凭借凯塔和菲尔米诺的进球，以2-1险胜对手。

然而，这场比赛也并非没有争议，两位教练都对裁判说了一些难听的话。

事实上，默罕默德在赛后暗示说利物浦的球衣“分量更重”，特别是乔·戈麦斯，他在这场比赛中没有吃到第二张黄牌，可以说是幸运的。

不仅仅是裁判们受到了教练失望情绪的冲击，他在一次采访中透露，在红军主帅据称和他的对手发生口舌之争后，克洛普在边线上的一场激烈的冲突中也使用了一些相当粗俗的语言。

“我被不尊重了。”穆罕默德告诉Enganche：“（克洛普）一直要求出示黄牌，因为他说我们一直在攻击萨拉赫。然后当我要求一张红牌罚下他们的一个球员时，他像个混蛋一样向我伸出舌头。

“当我看到他的时候，我先是笑了起来，然后我有点生气，上了他的圈套——然后我周围的人出现了，我失去了所有的优雅和沉着。”

“如果我必须告诉你我对他说了什么……我甚至不记得了，因为我想如果我用英语骂他，我就不是我自己了。”

“所以我想我对他说，‘你特么的王八蛋，你特么干过谁？龟孙！’”

“我离开了，因为我从来没有在替补席打过架，但我发疯了，因为我觉得他试图不尊重我。我不知道我的反应是好是坏，但它来自内心。”