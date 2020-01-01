蒙奇：塞维利亚想留下雷吉隆 但很难与其他球队进行竞价

这位塞维利亚体育总监表示球队确实想留下雷吉隆，但也承认球队很难在财政方面与其他豪门竞争。

尽管俱乐部体育总监蒙奇承认很难给出高于其他俱乐部的报价，但他们依旧将皇马后卫塞尔吉奥·雷吉隆视为球队的引援目标。

这位23岁的球员在租借的形式在塞维利亚度过了令人印象深刻的2019-20赛季，他跟随球队在上个月的欧联杯决赛中击败了国米，拿到了史无前例的第六座冠军奖杯。

这样的状态让雷吉隆第一笔得到了西班牙国家队的征召，目前曼联、切尔西和巴黎圣日耳曼都与这名左后卫有所传闻。

其他球队

雷吉隆之前承认他在效力塞维利亚期间感受到了“被爱”的感觉，并暗示他想继续留下，但是蒙奇表示限于财力，西甲劲旅很难击败其他对这位西班牙国脚感兴趣的球队。

“关于雷吉隆的问题，我已经说过了，我们希望他加盟球队，不过这很复杂，因为我们的竞争对手有着很强的经济实力，我们根本没有能力与之抗衡。”他告诉媒体。

“俱乐部目前处于疫情和经济危机之中，所以在谈到引援的时候，我们要低调一些，幸运的是，这给我们带来了一些有利的条件。”

“不会经济危机也影响到了塞维利亚，我们正在进行我们认为的适当投资，以加强球队的竞争力。”

切尔西后卫马科斯·阿隆索被认为是填补雷吉隆空缺的可能人选，上个赛季雷吉隆总共为塞维利亚出场38次。

葡萄牙体育的马科斯·阿库尼亚是另一个传言的目标，但蒙奇尚未就这两名球员的转会展开任何谈判。

“直到今天，塞维利亚还没有报价过阿隆索。至于阿库尼亚，也是如此。在此之前我已经说过，他是我们关注的球员之一，但是没有为他提供任何报价，也没有和他的经纪人与俱乐部有所联系。”

“球队的现有阵容还没有最终得到确定，转会市场还有27天的时间才会关闭，我们还需要采取措施以引进新的球员。”

“我不喜欢公开讨论引援，我喜欢秘密工作，但我们很清楚在哪些地方可以提升球队的阵容。”