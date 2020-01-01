蒂莱曼斯：德布劳内是英超最佳 罗杰斯让我受益匪浅

这对搭档在比利时组国家队组成了最强大的中场组合，蒂莱曼斯坚信他的队友拥有“一切”。

蒂莱曼斯强调他将继续向比利时队友德布劳内学习，他认为德布劳内是目前英超最好的中场球员。

23岁的蒂莱曼斯于2019年1月从摩纳哥转会加盟了莱斯特城，并迅速成为布兰登·罗杰斯球队的重要一员。

到目前为止，蒂莱曼斯在莱斯特城的28场英超比赛中从未缺席过一场，贡献了3粒进球和5次助攻，帮助球队暂列联赛第三，并领先了第四名的切尔西5分。

其他球队

在国家队层面，蒂莱曼斯和德布劳内建立了良好的搭档关系，他承认这位曼城球星对他的成长和在比赛中的发挥有着巨大的影响。

“现在的足坛中拥有很多优秀的中场球员，我只是试着从这些所有中场球员身上挖掘出积极的一面。”蒂莱曼斯告诉the Athletic。

“我真的试图通过看别人比赛来提高自己。所以，当我看到其他球员踢球时，我就会想，‘哦，是的，这是我需要改进的地方’，然后我就会在训练中进行尝试。”

“现在，我认为英超最好的中场就是德布劳内。他与众不同，是彻头彻尾的中场球员。他身体强壮，跑动也很积极。”

“从技术层面来说，他在比赛中闲庭信步，运筹帷幄。而在战术层面，他也很出色，他拥有着一切。”

“教练并没有改变我，但是他一直在努力地推动我前进，把我提升到最高水平。他一直在努力提高我踢球的水平，但作为一个人，和他在一起，我也在向他努力学习如何从教练的角度去思考，我真的在认真思考战术。”

“以前，主帅让我做的每件事我都能理解，但我从不质疑他为什么让我这么做，因此我现在的所作所为都是他告诉我的。”

“如果每个球员都能思考和理解教练的要求，而不是仅仅因为被要求就这样去做，而是真正理解教练的要求，事情就会简单得多。如果我们都这么想，那么我们就能在球场上做到一些伟大的事情。”

“现在我真的在思考这个问题，不懂的地方就我会去问他。而且，我认为在他和罗伯托·马丁内斯的带领下，我在战术方面有了很大的进步，在国家队也是如此。这两个人在战术层面确实提高了我，我学到了很多，现在我还在学习。”

莱斯特队将在周六迎战沃特福德，他们希望在本赛季还剩9场比赛的情况下巩固自己英超前三的位置。