蒂莱曼斯与阿森纳传绯闻 罗杰斯承认蓝狐可能留不住人

James Westwood
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莱斯特城主帅承认这位比利时中场在其职业生涯的这个阶段必须考虑所有的选择

罗杰斯承认莱斯特城正在计划蒂莱曼斯离队后的日子，这位比利时中场是阿森纳的转会目标。

够力足球已经证实蒂莱曼斯是阿森纳的转会目标，阿尔特塔希望在冬季转会窗关闭之前补强球队中场。

阿森纳已经与这位24岁球员的团队展开了初步接触，而罗杰斯承认球员在职业生涯的这个阶段必须考虑所有的选择。

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罗杰斯在新闻发布会上说道：“你总是必须做好球员不在队中的计划，这是关键，你必须总是提前计划未来，这很重要。”

“在蒂莱曼斯现在这个阶段，他必须确保自己评估所有的选择。”

“我会很希望他留在莱斯特城，这是自然而然的，但我也理解球员的职业生涯很短暂。”

“只要球员专注于球队，而且有职业素养，那么我就永远不会担心这些转会传闻。”

“你可以看到蒂莱曼斯对于效力莱斯特城感到很高兴，他热爱为蓝狐踢球，你必须尊重一个事实，那就是职业球员的生涯都很短。”

“如果我们将失去一名球员，那么我们必须为此做好准备，引进替代他的人。”

蒂莱曼斯在2019年1月从摩纳哥租借加盟莱斯特城，六个月后蓝狐花费4000万英镑将他买断，使他成为队史标王，至今他已为球队出场131次，打进23球。

目前，蒂莱曼斯的合同只剩18个月，有报道称他已经拒绝了俱乐部开出的续约合同。

阿森纳渴望签下这名比利时国脚，但莱斯特城不愿意在冬窗放走他们的关键球员，并仍然期望能与球员完成续约。

蒂莱曼斯看起来更有可能在夏窗完成转会，但阿森纳也有备选计划，他们现在正在推动租借签下尤文图斯中场阿图尔。