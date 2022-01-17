蒂莱曼斯与阿森纳传绯闻 罗杰斯承认蓝狐可能留不住人

罗杰斯承认莱斯特城正在计划蒂莱曼斯离队后的日子，这位比利时中场是阿森纳的转会目标。

够力足球已经证实蒂莱曼斯是阿森纳的转会目标，阿尔特塔希望在冬季转会窗关闭之前补强球队中场。

阿森纳已经与这位24岁球员的团队展开了初步接触，而罗杰斯承认球员在职业生涯的这个阶段必须考虑所有的选择。

罗杰斯在新闻发布会上说道：“你总是必须做好球员不在队中的计划，这是关键，你必须总是提前计划未来，这很重要。”

“在蒂莱曼斯现在这个阶段，他必须确保自己评估所有的选择。”

“我会很希望他留在莱斯特城，这是自然而然的，但我也理解球员的职业生涯很短暂。”

“只要球员专注于球队，而且有职业素养，那么我就永远不会担心这些转会传闻。”

“你可以看到蒂莱曼斯对于效力莱斯特城感到很高兴，他热爱为蓝狐踢球，你必须尊重一个事实，那就是职业球员的生涯都很短。”

“如果我们将失去一名球员，那么我们必须为此做好准备，引进替代他的人。”

蒂莱曼斯在2019年1月从摩纳哥租借加盟莱斯特城，六个月后蓝狐花费4000万英镑将他买断，使他成为队史标王，至今他已为球队出场131次，打进23球。

目前，蒂莱曼斯的合同只剩18个月，有报道称他已经拒绝了俱乐部开出的续约合同。

阿森纳渴望签下这名比利时国脚，但莱斯特城不愿意在冬窗放走他们的关键球员，并仍然期望能与球员完成续约。

蒂莱曼斯看起来更有可能在夏窗完成转会，但阿森纳也有备选计划，他们现在正在推动租借签下尤文图斯中场阿图尔。