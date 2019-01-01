蒂特理解球迷：我们能感受到负面情绪

巴西队主帅蒂特谈到了圣保罗的气氛，东道主球队在上半场遭到了主场球迷的嘘声。

巴西主教练蒂特表示，他能理解为什么桑巴军团在美洲杯开局平平之后，球迷们会发出嘘声。

下半场库蒂尼奥的梅开二度和埃弗顿的进球帮助巴西3-0战胜玻利维亚，但在此之前，东道主巴西队在周五遭到了本国球迷的嘘声。

上半场在圣保罗的糟糕表现在中场休息时遭到了不满，美洲杯揭幕战气氛沉闷。

下半场开场仅8分钟，巴西就通过库蒂尼奥攻入两球，替补上场的埃弗顿在第84分钟锁定胜局。

当被问及赛后嘘声时，蒂特对记者说：“我们感觉到了！年轻人能感觉到。教练感觉到了。在大俱乐部里，当你有时不能发挥出自己的水平时，不要指望球迷能理解。他们会发出嘘声。当你把球从后卫传到中卫再传到守门员的时候，你听到的第一个声音就是BOOOOOOO！我们需要理解。如果我们前进，创造机会，他们就会鼓掌。”

2018年世界杯四分之一决赛球队巴西取得了他们第100场美洲杯胜利，南美豪门的目标是第九次捧杯。

巴西将前往巴伊亚参加周二对委内瑞拉的比赛，队长阿尔维斯很享受在家乡踢球的机会。

“这在圣保罗很正常，有很多俱乐部的球迷，所以在这里踢球总是很复杂，但我们展现了个性。”阿尔维斯在谈到周五的气氛时说：“甚至有那么一刻，他们大喊大叫，你能听到他们在球场上的声音。巴伊亚的情况不同。人们想念巴西队，想念我们带来的能量。当然，事情会比这里更有生气。”

巴西将于周二重返球场，在第二场小组赛中迎战委内瑞拉，并将于6月22日面对秘鲁。