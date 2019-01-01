蒂特：梅西在输球时候该展现更多的尊重

蒂特认为梅西在失利之后应该表现出更多的风度。

在梅西最近声称美洲杯是为巴西设立的之后，桑巴军团主教练蒂特对这位巴塞罗那球星进行了猛烈抨击，称他需要在被击败时表现出更多的尊重和接受。

在半决赛中阿根廷负于巴西之后，梅西在与智利的比赛中被罚下。

巴西在决赛中以3比1击败秘鲁队后，最终赢得了自2007年以来的首个美洲杯，他们的教练宣称梅西对他们的胜利有任何怀疑是错误的。

在赛后谈到梅西时，蒂特说:“我把他当做外星人一样对待，他被打败的时候，他需要有更多的尊重和接受。我们在几场比赛中(被裁判)伤害了。我们在对阿根廷的比赛中一直表现得很好。我很诚实。因为他的名声，他给自己施加了巨大的压力。”

尽管对梅西的表现不满意，但他也承认阿根廷队长不应该在对阵智利的比赛中被罚下。

这名32岁的球员在上半场与加里·梅德尔进行了身体接触，两人都被出示了红牌。

“他被不公平地罚下了。是梅德尔（作祟）。”蒂特说：“对他来说，这是一张黄牌，最多是这样。”

巴西中场卡塞米罗也被问及梅西，但他淡化了阿根廷人的评论。

“那些有嘴的人想说什么就说什么。”这位中场球员告诉记者：“轮到我说话了。这是一个微妙的问题。”

在带领巴西在本土夺得奖杯后，蒂特是首位获得美洲杯、南美解放者杯和南美杯冠军的主教练。

达尼·阿尔维斯被选为美洲杯最佳球员，他对桑巴军团的教练赞不绝口。

“我们的领袖就是蒂特。”阿尔维斯说：“祝贺我们和我们的人民。我重复一遍，祝贺我们的工作人员。在马拉卡纳踢球总是很特别。这是我们的主场。”

阿尔维斯也谈到了梅西，他告诉记者:“我不同意梅西的说法，我们一直在努力成为冠军。我们付出了很多汗水。我能理解梅西很难过，但我不同意，这是我们花了很多汗水才得到的结果。”