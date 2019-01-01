私下商量 蒂特拒绝公开透露他对内马尔的建议

在巴西准备与秘鲁的比赛时，这位巴黎圣日耳曼球星再次成为话题的焦点。

在经历了一个动荡的休赛期后，巴西主教练泰特拒绝透露他是否给了巴黎圣日耳曼超级球星内马尔生活上的建议。

内马尔在上周五的一场国际友谊赛中打入了他本赛季的第一个进球，帮助巴西2-2战平南美对手哥伦比亚。

这名27岁的前锋本赛季还未为巴黎圣日耳曼出场，他在转会截止日期前未能回到西甲冠军巴塞罗那。

内马尔再次成为人们谈论的话题，因为巴西正准备再次 对阵美洲杯的决赛对手秘鲁。巴西国家队主帅蒂特表示：“无论我对内马尔有什么好建议，我都不会公开说。但我们可以在国家队内部解决。在我们能够胜任的领域，在这里的10天里，我们总是试图创造对他和对阵容选择有利的环境。主要不是为了其中任何一个人。因为我也知道他是世界排名前三的（球员）。”

内马尔上一场比赛的进球使他为巴西队打入61球，距离罗纳尔多为桑巴军团打入62球仅差一球。但是这位巴黎圣日耳曼球星要赶上巴西历史最佳射手贝利还有很长的路要走，因为贝利在92场比赛中打进77球。

巴西在7月的美洲杯决赛中以3比1击败秘鲁，两队将于周二在洛杉矶再次碰面。

在备战这场比赛时，蒂特说：“如果我是秘鲁国家队的一员，我会有一种复仇的感觉，但同时也充满了忠诚。他们不需要把我们打得很惨，但他们可以通过比赛来证明他们比我们更优秀。我们必须打一场出色的比赛，因为我们一直在压力下工作。理想的情况是与欧洲球队进行友谊赛，但考虑到日程问题，有时这是不兼容的。”