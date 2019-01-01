蒂特：内马尔是不可阻挡的 只有梅西C罗比他强

这位巴黎圣日耳曼球星可能会在周五伤愈复出，巴西主帅也强调了这名前锋对球队的重要性。

巴西主帅蒂特将内马尔列为世界前三名球员之一，并宣布这位巴黎圣日耳曼前锋已经准备好从伤病中回归。

自从6月初在美洲杯前对卡塔尔的友谊赛中脚踝受伤后，内马尔就没有参加过国家队和俱乐部的比赛。

然而，这位27岁的球员入选了巴西队大名单，并且已经通过了体能测试。

泰特在周四的新闻发布会上对记者说：“他已经从伤病中恢复过来，大家都记得他是因为伤病才无缘美洲杯的。如果他不健康，他就不会加入国家队。当涉及到运动员的健康时，我们不会不负责任地勉强他。我和教练组将非常关注他的发展。他已经准备好了，他有能力做球队需要的事情。”

尽管在内马尔缺席的情况下赢得了美洲杯，蒂特坚称这位前巴塞罗那球星仍然是他计划的一部分，并认为他在世界最佳球员名单上仅次于莱昂内尔·梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

“内马尔在场上的时候，巴西的进球有50%是来自于他的进球或助攻。”他告诉记者：“球队需要他，他也需要球队。从个人技术水平来看，我把梅西和C罗放在首位，因为他们是上一代。在这一代中，内马尔和埃登·阿扎尔对我来说是两位非凡的球员。内马尔相对于阿扎尔的一个优势是，他们的思维方式相似，但他的执行速度更快。他是不可阻挡的。”

在因脚踝受伤错过美洲杯之后，维尼休斯也回到了巴西对哥伦比亚和秘鲁的友谊赛中。

自从去年从弗拉门戈加盟皇家马德里以来，他一直在努力保持稳定，但谈到这名少年前锋的成长时，蒂特呼吁大家要有耐心。

他说：“对他这个年纪的孩子来说，他的不稳定是很自然的事。这些天我和他谈了很多，他是一个非常棒的孩子，有着非凡的天赋。他有六、七个变速箱和惊人的速度。当我们看到他在马德里踢球时，我们高估了他成熟的能力。他的生活发生得很快。有时我们会忘记他才19岁。我们必须给他时间和照顾他。他仍然需要完善很多东西，但他的天赋比他需要改进的任何东西都重要。他还必须在心态上努力工作，照顾好自己。他有一种独一无二的魅力，每个人都喜欢他。他赢得了所有人的爱。”