蒂特：内马尔很出色 但人们不能期望他每一场比赛都决定胜负

桑巴军团的主帅拒绝批评这位巴黎圣日耳曼前锋在世界杯预选赛中令人失望的表现

在巴西0-0战平哥伦比亚后，蒂特站出来为内马尔辩护，他坚称这位杰出的球星不可能一直成为比赛的胜负手。

巴西在昨天的世界杯预选赛中失去了全胜战绩，他们0-0闷平了哥伦比亚。

内马尔很难在比赛中发挥任何有意义的作用，他在比赛中有多达15次传球失误，但蒂特拒绝批评这位巴黎圣日耳曼前锋的表现。

巴西主帅警告称，球队不能指望内马尔在每场比赛中都发挥决定性作用，他在赛后的新闻发布会上说道：“内马尔和全队都很出色。”

“也许人们希望他一直都能做一些不同寻常的事情，一直都能改变比赛。”

“他是一名非凡的球员，因为他创造了非凡的时刻，但不是所有的时刻。他也是一个与众不同的球员，我们都知道这一点。”

“但今天他被盯防得很好，有时还有两名球员盯防。”

内马尔代表巴西参加了两届世界杯和两届美洲杯，但在他的国家队生涯中只举起过一个奖杯——2013年的联合会杯冠军。

这位29岁的球员决心带领自己的国家赢得2022年卡塔尔世界杯，这是足球世界的最大奖项，但他也承认，这可能是他最后一次参加世界杯了。

内马尔告诉DAZN：“我想这是我参加的最后一届世界杯了，我认为这是我的最后一次，因为我不知道我是否还有精力去应付足球。”

“所以我会尽一切努力表现得更好，尽一切努力为我的国家赢得冠军，实现我从小最大的梦想。我希望我能做到。”

自2010年完成巴西国家队首秀以来，内马尔至今已代表桑巴军团出场114次，攻入69球，这使他在巴西历史射手榜上位居第二，仅次于92场比赛打进77球的贝利。