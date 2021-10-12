蒂特：内马尔很出色 但人们不能期望他每一场比赛都决定胜负
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在巴西0-0战平哥伦比亚后，蒂特站出来为内马尔辩护，他坚称这位杰出的球星不可能一直成为比赛的胜负手。
巴西在昨天的世界杯预选赛中失去了全胜战绩，他们0-0闷平了哥伦比亚。
内马尔很难在比赛中发挥任何有意义的作用，他在比赛中有多达15次传球失误，但蒂特拒绝批评这位巴黎圣日耳曼前锋的表现。
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巴西主帅警告称，球队不能指望内马尔在每场比赛中都发挥决定性作用，他在赛后的新闻发布会上说道：“内马尔和全队都很出色。”
“也许人们希望他一直都能做一些不同寻常的事情，一直都能改变比赛。”
“他是一名非凡的球员，因为他创造了非凡的时刻，但不是所有的时刻。他也是一个与众不同的球员，我们都知道这一点。”
“但今天他被盯防得很好，有时还有两名球员盯防。”
内马尔代表巴西参加了两届世界杯和两届美洲杯，但在他的国家队生涯中只举起过一个奖杯——2013年的联合会杯冠军。
这位29岁的球员决心带领自己的国家赢得2022年卡塔尔世界杯，这是足球世界的最大奖项，但他也承认，这可能是他最后一次参加世界杯了。
内马尔告诉DAZN：“我想这是我参加的最后一届世界杯了，我认为这是我的最后一次，因为我不知道我是否还有精力去应付足球。”
“所以我会尽一切努力表现得更好，尽一切努力为我的国家赢得冠军，实现我从小最大的梦想。我希望我能做到。”
自2010年完成巴西国家队首秀以来，内马尔至今已代表桑巴军团出场114次，攻入69球，这使他在巴西历史射手榜上位居第二，仅次于92场比赛打进77球的贝利。