蒂尔曼：仁才辈出 新博格巴有一颗前锋的心

这名19岁的球员已经在拜仁一线队进球了，此前他在青年足球中从中场变成了前锋。

当拜仁慕尼黑高层谈到俱乐部青训所做的工作时，他们往往会以贾马尔·穆夏拉的成才故事作为例子。

但是考虑到穆夏拉是在16岁之前从切尔西加入俱乐部的，把这位德国国脚带入一线队的方式归功于自己有点不恰当，即使他被安联球场的教练们处理得很好。

考虑到这一点，寻找下一位真正的拜仁青年学院毕业生进入一线队的工作正在进行中，新主帅纳格尔斯曼希望加大对拜仁足球俱乐部校园(FC Bayern Campus，俱乐部于2017年开设的青年中心)的重视。

也许下一个得到这个机会的球员是马利克·蒂尔曼，这位19岁的球员已经在9月中旬签下了一份为期三年的新合同。

蒂尔曼这个名字很多拜仁球迷都很熟悉，因为马利克的哥哥蒂莫西在球队中崭露头角。

蒂莫西·蒂尔曼在巴伐利亚被认为天赋极高，在他十几岁的时候就让巴塞罗那追逐他的签字，直到2019年他的脚踝韧带破裂，使他的职业生涯有所倒退。

现在，22岁的蒂莫西的职业生涯又回到了起点，他现在在少年时代的俱乐部福尔特工作，他和马利克在2015年离开了这支球队，加入了拜仁。

然而，小蒂尔曼在他哥哥失意的地方成功的机会是很大的，因为纳格尔斯曼曾多次召唤他到成年队训练，这名前锋给他留下了深刻的印象。

“马利克是一个非常非常好的组织型前锋，”纳格尔斯曼告诉够力足球：“他有发现空间和进球的天赋。”

今年8月，在德国杯首轮比赛中，蒂尔曼打入一球，帮助球队以12-0击败低级别的布雷默，尽管他并非一直都是一个不折不扣的前锋。

当这位年轻球员来到俱乐部的时候，他是一个攻击型的中场球员，因为他更喜欢比赛在他面前进行，而不是和后卫纠缠，所以他能够踢8号或10号。

蒂尔曼在2019年接受《图片报》采访时表示：“我的踢球风格与保罗·博格巴类似。我真的很喜欢他的踢球方式。他是我的榜样。”

直到他进入拜仁U17青年队，在传奇德国前锋克洛泽的指导下，他的角色发生了变化。

由于球队中多名队员受伤，克洛泽与纽伦堡出生的蒂尔曼一起工作，因此他可以作为紧急的替补9号，自那以后，他的比赛水平迅速上升到新的水平。

在过去的三个完整赛季中，蒂尔曼在U17、U19和U23足球联赛中出场89次，攻入38球，助攻24次。

“他在技术上和身体上都很强壮，而且由于他在一对一的情况下很有魄力，在门前也很有威胁性，”拜仁的青训经理霍尔格·塞茨对够力足球说：“他能留意到进球机会，能找到可以跑动的空间。”

“当他得分时，他保持冷静，有很好的大局观。在防守端，他在争抢中也非常强壮，在赢得球权后转换很快。”

凭借这些能力，蒂尔曼第一次被征召进入德国U21国家队参加10月份的国际比赛，尽管他之前也曾代表美国国家队参加过更年轻的年龄组的比赛，因为他的父亲来自美国。

与此同时，在场外，他被纳格尔斯曼描述为“非常安静和内向”，这位拜仁主帅希望蒂尔曼“走出保护壳一点，成为一个‘混蛋’”。

幸运的是，蒂尔曼将有时间发展这些倾向。由于十字韧带撕裂，他在2020-21赛季缺席了5个半月的比赛，他已经表现出了恢复能力。他很清楚自己在进入一线队方面面临的竞争，莱万多夫斯基和舒波-莫廷的顺位都领先于他。

塞茨说：“拜仁给他一份新的职业合同，直到2024年，这证明了我们相信他有机会在这里展示自己。”

“对马利克来说，现在的问题是继续每天努力训练，以出色的表现和在U23联赛中的进球吸引人们的注意，并继续寻找进入职业阵容的机会。他目前的状况非常好。”

如果这条路真的以蒂尔曼成为拜仁队的关键成员而结束，那么他将成为俱乐部新青训基地诞生的第一个“真正的”成功故事。