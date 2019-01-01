蒂尔尼解释转会阿森纳艰难决定 不排除将来回归

苏格兰国脚后卫在夏天离开了他儿时的俱乐部来到了北伦敦，这位天才的后卫决定追随他的心。

基兰·蒂尔尼承认，对他来说从凯尔特人转投阿森纳是一个“艰难”的决定，但是这位22岁的球员希望格拉斯哥的球迷能够理解他离开的原因，并且相信他未来的回归之路不会关闭。

一名从少年时期就是凯尔特人球迷的球员在夏季转会窗口期间做出了离开的艰难决定。

一个漫长的转会故事最终以他以2500万英镑(3100万美元)的身价转会酋长球场而落幕。

蒂尔尼在克服了早期的伤病后，在北伦敦留下了积极的印象，他有望成为枪手的关键人物。

他很高兴能在凯尔特人的舒适区之外证明自己的价值，因为与一家为你的发展做出巨大贡献并让你走上明星之路的俱乐部断绝关系从来都不是一件容易的事。

蒂尔尼说：“这很艰难，人们可能会想‘他只是因为这个或那个原因才搬来的’，但他们没有意识到这对我来说是件大事。”

“我不需要解释我对凯尔特人的热爱，每个人都知道这是我的俱乐部，这是我一生都支持的俱乐部。但这是一个转会到英格兰豪门的机会。”

“每个人都告诉我这是一个伟大的转会，这是一个来这里和世界上最好的球员比赛的机会。”

“我每天都和世界上最好的球员一起训练。这是一个提升自己的机会。”

“有时候你必须审视自己的事业以及内心的想法，这是我一生中最艰难的决定。”

“这让我整夜都在想这件事。我身边的人都知道这有多难。”

蒂尔尼很感激那些曾经崇拜他的人可能永远也不会原谅他，这位评价很高的左后卫补充道：“我不知道它是否会过去，有些人可能永远也不会原谅我。”

“每个人都有自己的选择，有些人会支持我，有些人不会。我为凯尔特人奉献了15年，我的身体经历了很多伤病，我付出了一切。”

“我不是在说‘我很出色’之类的话，但我每天都在尽我所能。

“我希望他们会继续支持我，但如果他们不支持我，我就不得不面对。”

“我只是想对所有在凯尔特人支持我的人说声‘谢谢’。没有他们给我的支持和爱，我不可能转会到阿森纳。”

可能蒂尔尼的职业道路最终会让他回到原点，在某个阶段回到自己的根之所在，但他承认，目前还没有资格去推测这样的举动。

当被问及在挂靴之前能否再次代表凯尔特人时，这位苏格兰国脚说：“有一天我会回到凯尔特人吗？”

“我已经和阿森纳签了一份长期合同，你不能想得太远。你永远不知道，但这是一个长远的打算。”