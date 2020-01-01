蒂亚戈：拜仁让我有家的感觉 我儿子是巴伐利亚人

这名西班牙国脚在诺坎普开始职业生涯，并从与顶级教练的合作中受益，但他在德国过得很稳定，也很开心。

蒂亚戈·阿尔坎塔拉视拜仁慕尼黑为“家”，尽管他是巴塞罗那著名的拉马西亚青训系统的产物，而且经常与他的回归联系在一起。

蒂亚戈坚称他非常享受在安联球场的时光，并将继续在目前的环境下进行长期规划。

这位28岁的中场球员告诉《独立报》：“我的儿子是巴伐利亚人。他出生在这里，所以你确实能感觉到这里的一些联系和根源。”

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“它不仅是一个国际俱乐部，还是一个家庭俱乐部。你可以在这里自由活动，和在塞本纳大街工作的每个人成为朋友。它让我有家的感觉。”

蒂亚戈在西班牙和德国都取得了成功，他认为瓜迪奥拉是他经历过的最佳教练。

蒂亚戈这样评价这位前巴萨和拜仁的主教练：“在我们这里所有的教练中，包括巴萨，他是最紧张、最专注的一个。

“你在训练时的紧张和比赛一样。你需要学习和磨练你的球技。”

“对其他教练来说，训练过程可能会轻松一些，但对佩普（瓜迪奥拉）来说，这总是专注的。”

瓜迪奥拉在蒂亚戈取得重大突破的时候帮助塑造了他的比赛，但是他声称他不仅仅是瓜迪奥拉和巴塞罗那的产物。

他补充道：“我的风格不仅仅是因为巴萨。还有一个巴西式的中心点。巴萨给了你理解巴萨比赛的哲学。剩下的，你要一路学习。”

“对我来说，足球有很多变化。不一定要控制比赛。而是控制你的行为。”

“你的行动是经过良好训练的，以最好的方式执行，对抗对手。这是控制。如果是长传，就必须控制好。你通过执行力来控制对手。你的每一个动作都要有进球的视野。”

“对我来说，这就是控制——你训练里的东西都能展现出来。”