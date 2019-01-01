感天动地 蒂亚戈·席尔瓦：谢天谢地内马尔留了下来

这位前锋在脚踝受伤三个月后的第一场比赛就取得进球，他的俱乐部队长很高兴他能回归。

巴黎圣日耳曼队队长蒂亚戈·席尔瓦对内马尔今夏最终留在俱乐部表示宽慰。

在巴西国家队完成复出后，内马尔将面临一项或许并不令人羡慕的任务，那就是重返巴黎圣日耳曼的更衣室。然而，对蒂亚戈·席尔瓦来说，有27岁的内马尔在身边是一件好事。

“感谢上帝，他留下来了。”席尔瓦在巴西2-2战平哥伦比亚赛后说：“我们很高兴他能留下，因为我们的目标非常远大。每个人都知道（我们的目标）是欧冠。很明显，没有出色的球员，我们不能实现我们的梦想。如果我们让内马尔离开，对我们来说将是一个巨大的损失。三个月没有上场之后，他展示了自己是多么优秀和重要的球员。”

内马尔对哥伦比亚的进球是他代表国家队打进的第61粒进球，使他与罗纳尔多的国家队进球数只差一个。只有92次出场打进77球的贝利排在他们前面。

回到法甲，拥有内马尔的回归和火力将会对巴黎圣日耳曼产生巨大的推动作用。

在与斯特拉斯堡的比赛之后，他们将在联赛中面对里昂。由于在上赛季欧冠被曼联淘汰后发表不当言论，内马尔将在本赛季前三场欧冠中被停赛。

由于姆巴佩和卡瓦尼也可能因伤缺阵，巴黎球迷希望新签入的毛罗·伊卡尔迪能够在对阵皇马的比赛中发挥作用，同时他们的巴西球星也将在联赛中逐渐恢复状态。