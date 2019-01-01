蒂亚戈席尔瓦：想学齐祖早点退役 别等老了尴尬

34岁的后卫蒂亚戈·席尔瓦透露，当他觉得自己成为球队的绊脚石时，他将停止自己的职业生涯。

巴西和巴黎圣日耳曼的后卫蒂亚戈·席尔瓦说，他从齐达内身上得到了灵感，并计划在“尴尬”之前退役。

蒂亚戈·席尔瓦上赛季代表法甲冠军巴黎圣日耳曼出场39次，目前已经参加了巴西的三场美洲杯比赛。

退役似乎并不迫在眉睫，但席尔瓦相信齐达内在2006年世界杯后34岁就挂靴的决定是他在顶级联赛中离开的最好例子。

这位34岁的后卫在接受巴黎圣日耳曼官方杂志采访时表示:“我希望我能在双腿受伤之前做出放弃的决定。我不想在球场上尴尬，总有一天我会觉得自己状态不佳，球员们可以在决斗中轻松击败我。我很高兴我的职业生涯取得了成功，我想以尽可能高的水平完成职业生涯。我是齐达内的球迷，他在世界杯结束后就结束了自己的职业生涯。在某种程度上，我也必须做出停止的决定。”

与齐达内不同的是，席尔瓦认为他更适合担任助理教练的角色。齐达内目前是皇家马德里的主教练。

“我不认为自己是一个领导者;我想在球场上踢球，可能是当教练，也可能是助理教练。我会尽可能多地看比赛。我想知道不同足球学校的水平，无论是法国的、荷兰的还是意大利的、防守的还是进攻的。凭借我作为一名球员的经验，我希望有一天能成为一名教练。”

席尔瓦将在周五美洲杯四分之一决赛对阵巴拉圭的比赛中首发出场。巴西以两胜一平的成绩位列A组第一，而巴拉圭则以两平一负的成绩位列B组第三。