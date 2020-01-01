蒂亚戈·席尔瓦妻子：他可能会继续留在巴黎圣日耳曼

这位巴西中卫可能会继续留在巴黎圣日耳曼，与俱乐部签下一份新合同。

根据蒂亚戈·席尔瓦的妻子透露，蒂亚戈·席尔瓦会很高兴，如果有机会继续在巴黎圣日耳曼踢球。

这位巴西国脚的现有合同将在2019- 2020赛季结束后到期，对阵波尔多的比赛可能是他为俱乐部踢的最后一场法甲比赛，由于新型冠状病毒疫情的爆发，法甲联赛已经被宣布取消。

蒂亚戈·席尔瓦在2012年转会至法国首都，在巴黎圣日耳曼效力期间总共赢得了7个联赛冠军，尽管他没能帮助这家消耗巨资的俱乐部进入过欧冠四强。

其他球队

35岁的蒂亚戈·席尔瓦的未来尚不明朗——有传闻称他将回到在意大利的老东家AC米兰，但伊莎贝尔·席尔瓦透露她的丈夫可能会延长自己在巴黎的合同。

“蒂亚戈·席尔瓦非常喜欢巴黎圣日耳曼，以及他的球迷和法国。”她告诉《巴黎人报》。

“不管在巴黎圣日耳曼的冒险是否继续，我们都将不得不回到巴黎去看望我们的朋友们。”

“但是对于我们来说，继续留在巴黎圣日耳曼是一件很棒的事情，我们热爱这家俱乐部，这座城市以及法国。这里是我们的孩子们长大的地方，我们想在巴黎继续我们的事业。”

然而，由于新型冠状病毒疫情，蒂亚戈·席尔瓦一家目前都在巴西，续约合同的讨论目前都处于搁置状态。

“目前，我们对此一无所知，”伊莎贝尔·席尔瓦谈到新合同谈判时表示。

“因为新冠肺炎，一切都停止了。我们甚至不知道什么时候能回到巴黎。我们和其他人一样，生活在阴影中。”