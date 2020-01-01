蒂亚戈·席尔瓦：大巴黎并不害怕了不起的哈兰德

这位巴西中后卫强调，法甲的领头羊已经准备好在冠军联赛中与这位19岁的前锋对决。

巴黎圣日耳曼的后卫蒂亚戈·席尔瓦坚持说他和他的队友们并不害怕面对状态良好的多特蒙德前锋埃尔林·哈兰德，但是他高度赞扬了这位少年的表现。

法甲球队和德甲球队将在周二的欧冠16强比赛中决一死战，多特蒙德将在周二的第一回合主场迎战由前主教练托马斯·图赫尔执教的球队。

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虽然现在的多特蒙德主帅法夫尔将不得不制定一个计划来应对巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩的威胁，但瑞士主帅已经有了自己的年轻前锋哈兰德，他将给法国球队带来麻烦。

1月份从萨尔斯堡红牛队转会而来的球员哈兰德在新俱乐部仅仅349分钟的比赛中就打进了9个进球，平均每38.8分钟进一个球。

这名19岁的球员在德国的出色表现赢得了老后卫席尔瓦的赞赏，他将在周中负责盯防这名前锋。

“他进了很多球，”席尔瓦对RMC体育说。“在6场比赛中打进9球，这太不可思议了，太伟大了。”

“我希望我们能够保持谨慎，他不会在对我们的比赛中进球，而是在之后的联赛之中。”

“但对我们来说，能和这样的球员比赛是很美妙的，尤其是他刚刚开始他的职业生涯。他很有动力，巴黎圣日耳曼也是。”

尽管承认了哈兰德杰出的天赋，在周五多特蒙德4-0战胜法兰克福的比赛中，这位射手再次取得进球，席尔瓦坚持说巴黎圣日耳曼并不害怕面对这名少年。

“我们害怕吗？我们并不恐惧，但我们有很多尊重。我看了和法兰克福的比赛，他们在前场很有实力，他们进了4个球，技术非常好，移动也很难对抗。

“但如果我们在一起，我们可以在那里踢出一场好的比赛。我非常尊重这些球员，他们是非凡的。”