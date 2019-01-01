往前看 蒂亚戈·席尔瓦：复仇雷恩不是巴黎的目标

在法国杯决赛中，雷恩击败了巴黎圣日耳曼，但巴西中卫表示，复仇不是一个因素。

蒂亚戈·席尔瓦淡化了巴黎圣日耳曼队在法国超级杯中面对雷恩时寻求报复的说法。

法甲冠军周六将在中国迎战雷恩，他们的目标是连续第七次夺冠。

雷恩在法国杯决赛中击败巴黎圣日耳曼，赢得了超级杯一席之地，但是席尔瓦说复仇的想法并不是托马斯·图赫尔的球队考虑的。

“没有。当然，赢得这场比赛并以奖杯开始新赛季是非常重要的。雷恩是一支非常好的球队，无论是身体上，技术上还是精神上。他们在法兰西体育场展示了这一点。星期六就可以准备好了。他们是一个聪明的团队。我们想为这场比赛和这个赛季做好准备。冠军在即，这对我们和俱乐部都非常重要。”

巴黎圣日耳曼在本赛季增加了埃雷拉、萨拉维亚、迪亚洛和格耶等球员。

席尔瓦在2019-20赛季之前帮助巴西赢得了美洲杯，他希望大巴黎的签约能够产生立竿见影的效果。

“我希望他们能尽快安顿下来。”他说：“首先，我们要坐下来聊聊所有的事情，然后我们要听他们为加盟唱歌。这将帮助他们对球队感到更舒服。这很重要。我刚到俱乐部的时候唱得很糟糕，但是最重要的是感觉自己是球队的一员，感觉很舒服。”

巴塞罗那球星内马尔似乎准备在巴黎开始新赛季，队友姆巴佩说他希望巴西人留在俱乐部。

姆巴佩也为自己在法甲颁奖礼上的言论道歉，此前他暗示自己可能想离开巴黎。

“我希望(内马尔)留下，我已经告诉了他我对形势的看法，这对我来说很清楚。”姆巴佩在周六的比赛前对媒体说：“他是这里的重要球员，我希望他留下。我在UNFP颁奖典礼上发表演讲后，留下了很多间隙。对不起，这里不是说那个的地方。我不想抢其他选手的风头。我想赢得冠军，这符合我和巴黎圣日耳曼的利益。”