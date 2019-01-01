不找借口 席尔瓦：内马尔的传闻不是巴黎失利的原因

巴西后卫对球队的表现感到失望，而主教练托马斯·图赫尔则对球队的健康水平表示担忧。

巴黎圣日耳曼队队长蒂亚戈·席尔瓦表示，围绕球星内马尔的不确定性并不是他们表现的借口，他们在周日晚以1-2不敌雷恩。

赛后，席尔瓦在接受Canal+采访时被问及，围绕这位巴西同胞的转会传闻是否影响了球队，因为球队意外失利。

“很难,对吧?”他说：“对每个人，对俱乐部，对我们，对球员。但这不是借口。这并不是因为我们今晚注意力不够集中。内马尔不在这里，我们必须专注于我们自己，以及这个赛季我们需要做的一切。在本赛季的第二场比赛中失利真是太遗憾了。这是一场艰难的比赛。我们开局不错，我们开始得分，但随后我们放松了一些，我不知道为什么我们失去了注意力。上半场结束时我们失球了，下半场开始时我们又失球了，这真是太遗憾了。我们将抬起头来，思考下一场比赛，并努力提高，因为今天我们所知道的并不是巴黎圣日耳曼。”

他补充道:“我们做得很好，但这只是赛季的开始。这不是借口，因为雷恩打得很好。他们更坚定，更专注。我不知道到底发生了什么事。在接下来的比赛中会更好。”

在观看了一场无精打采的比赛后，主教练托马斯·图赫尔对球队的表现也有类似的看法。虽然巴黎圣日尔曼有更多的球权，但他们创造的射门机会更少，而且从来没有成功地对雷恩的领先构成持续的威胁。

但是，随着内马尔转会到巴塞罗那或者皇家马德里的消息越来越接近尾声，图赫尔没有提供任何关于转会的最新消息。