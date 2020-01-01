蒂亚戈呼吁德甲不要再拖延：这是不负责任

当欧洲和世界其他主流联赛纷纷关门歇业的时候，德甲的比赛将如期在本周末举行。

拜仁慕尼黑中场蒂亚戈呼吁德国应该结束在应对新型冠状病毒疫情方面的“疯狂”拖延，他认为在目前的严峻形式下，德甲联赛应该立即停摆。

除了德甲之外，欧洲目前的主流联赛均因新型冠状病毒的原因进入了停摆状态，英超联赛就是其中之一，目前官方初步估计将在4月3日开始逐步恢复正常比赛。除此之外，西甲、意甲、法甲和荷甲也都进入了停摆状态。

在欧足联层面，他们也已经决定将欧冠和欧联杯推迟，就连美国职业大联盟也决定将2020赛季暂停。

其他球队

截至目前，包括尤文图斯中卫鲁加尼、切尔西边锋奥多伊和阿森纳主帅阿尔特塔等人在内的诸多足球相关人士，都被检测出冠状病毒阳性。

然而，德国当局目前还没有果断采取行动，周一不来梅和勒沃库森的比赛是迄今为止唯一被取消的比赛，不来梅市长安德烈亚斯·博文舒尔特证实了这一点。

这意味着余下的赛程将按计划在本周末空场进行，蒂亚戈和其他一些人对现有的严重健康问题为什么会被忽视而感到困惑。

他在推特上写道:“这太疯狂了。请停止胡闹，回到现实中来。老实说，有许多事情比体育运动要重要的多。”

按照目前的情况，拜仁将在周六前往柏林联盟，而他们的CEO鲁梅尼格证实，德甲联赛也即将进入停摆状态。

“明天的比赛会正常进行，但欧足联已经通知了我们，与切尔西的比赛欧冠比赛将会被推迟。德甲主席也已经告诉我们，从下周二开始，德甲将会暂停，至少到4月2日。”

“基于目前的状况，我们想请求球迷们不要前往柏林，不要在体育馆之前聚集。这些都是我们必须要采取的预防措施，这样病毒才不会迅速传播。”