蒂亚戈力撑队友拉比奥特：是金子哪里都会发光

这位中后卫不希望他的队友离开法国首都，因为他认为他能在任何俱乐部中成为一名关键球员。

蒂亚戈•席尔瓦表示，即使拉比奥特离开巴黎圣日耳曼，他也能在任何一支球队里成为不可或缺的球员。

法国国脚拉比奥特在上个月退出了与巴黎圣日耳曼的续约谈判后被冻结在巴黎圣日耳曼，他的合同将在本赛季结束后到期。

巴塞罗那一直与这名23岁的球员联系在一起，尽管球队对该球员很感兴趣，但是曾在12月否认了与这名球员达成协议的签约的报道。

巴黎圣日耳曼主帅托马斯·图赫尔证实拉比奥特依然会在下周随队前往卡塔尔参加训练营，同时席尔瓦希望他能长期留在球队中。

“这取决于教练和俱乐部与阿德里安的谈话。他们必须达成一个协议，找到对阿德里安和俱乐部都很重要的东西。”

“我不想介入这件事，但当然，他是全队不可或缺的球员。”

“如果他离开，如果他决定离开，你必须尊重他，但对我来说，他将成为任何球队不可或缺的球员。”

巴黎圣日耳曼在周中以3:0击败了亚眠，从法联杯中被甘冈淘汰出局的阴影中走了出来。

“就像我之前告诉我的团队所说的，淘汰是个意外，有时会发生。我们不是一支不可战胜的球队。”

“最重要的是要向前看，期待下一场比赛。击败亚眠对我们的信心很重要。”

“现在我们必须做好准备，因为我们有很多重要的比赛要打，我们必须保持常胜的心理意识。”

巴黎圣日耳曼在法甲18场比赛后保持不败，在还有两场比赛没有完成的情况下领先里尔13分。