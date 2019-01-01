葫芦娃比利亚宣布在今年J联赛结束后退役

西班牙前锋将在本赛季的日本联赛结束后挂靴。

前巴塞罗那球星大卫·比利亚已经确认了他在这个赛季的J联赛结束后退役的计划。

这位37岁的老将今年在日本神户胜利船队效力，距离12月下旬的天皇杯半决赛还有三场联赛。

在周三的新闻发布会上，比利亚透露他将挂靴，并表示他想以自己的方式结束自己的职业生涯。

比利亚说：“这个问题我想了很久。这是我和家人以及周围的人讨论的结果。”

“我想退役，而不是被迫退役。”

神户球队确认西班牙前锋的最后一场比赛将在12月7日对阵岩田禧年，这意味着他将不会参加俱乐部剩下的杯赛。

比利亚的职业生涯已经持续了19年，在转会萨拉戈萨、瓦伦西亚、巴塞罗那和马德里竞技之前，他曾效力于西班牙的希扬竞技队。

在他的俱乐部生涯中，大部分时间都是在家乡度过的。2015年，比利亚来到了纽约，在今年早些时候加盟神户之前，他在纽约度过了四个赛季。

这名前锋在26场比赛中攻入12球，贡献2次助攻，目前俱乐部在J联赛中排名第十。

在他的俱乐部生涯中，比利亚获得了三次西甲冠军，三次国王杯冠军，并在2011年随巴塞罗那赢得了欧冠冠军。

在国际上，西班牙人代表他的国家出场98次，赢得了2008年的欧洲杯，并在两年后又举起了世界杯。

在本周为纽约昆斯伯勒足球俱乐部获得USL的参赛资格权后，比利亚最近将注意力转向了足球之外的生活。

“我在纽约生活了四年，也踢了四年的球。我知道皇后区是个多么特别的地方，”维拉说。“我喜欢这里的文化、食物、人民和他们对生活的热情，当然还有足球。”

“这是世界上独一无二的地方。在皇后区帮助建立这个足球俱乐部是我的梦想，我无法选择一个更好的地点。”

“我们已经为此努力了很多年。在纽约这样的城市，在皇后区这样的地方，在那里的人们和我一样对足球充满热情，组建一支全新球队的机会是巨大的！”

“我对我的事业很满意。我非常自豪。我从一开始就喜欢这项运动。我已经尽我最大的努力把这项运动带到每一个地方。现在的未来属于皇后区。”