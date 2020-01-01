葡萄牙球探任务开启 曼联重燃对B费的兴趣

葡萄牙国脚在夏天的时候就被红魔盯上了，现在他又被曼联考虑了。

曼联准备在葡萄牙开始一项史无前例的球探任务，他们将重新激起对签下葡萄牙体育球员布鲁诺·费尔南德斯的兴趣。

索尔斯克亚希望在一月的转会窗口中增加一名有创造力的中场球员，他的目标是在老特拉福德找到稳定性。

够力足球了解到，他们现在正重新考虑费尔南德斯，因为曼联在2019年夏天就对这名葡萄牙国脚表现出了兴趣。

费尔南德斯在上赛季为葡萄牙体育攻入32粒进球，贡献18次助攻，之后又与多家欧洲顶级俱乐部联系在一起，而这位球员自己也透露托特纳姆热刺是最接近他的球队。

去年11月，他与葡萄牙体育签订了一份新合同，合同有效期至2023年，他的解约条款增加到1亿欧元。

曼联还没有就可能的转会与葡萄牙体育进行任何接触，但是如果索尔斯克亚明确表示他需要在一月份引援的话，曼联在筹集签约所需的资金方面不会有任何困难。

对费尔南德斯的兴趣是在曼联计划在葡萄牙进行一次积极的球探之旅后产生的，在接下来的几周内，俱乐部将派出代表观看波尔图、本菲卡和葡萄牙体育的每一场比赛，以期为一月份和夏季转会窗口期确定潜在的目标。

曼联从来没有做出过这样的任务，这意味着他们必须迅速重新考虑他们的选择，因为一月份的转会窗口已经开放了将近一周。