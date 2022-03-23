葡萄牙成败在此一旦 C罗社媒发文鼓励球队：我们将战斗到底！

C罗已表示他会为葡萄牙的世界杯希望而战，这位曼联超级巨星决心要参加卡塔尔世界杯。

C罗如今已经37岁，今年的卡塔尔世界杯可能是他职业生涯的最后一届世界杯。过去他已经参加过4届世界杯，同时在2016年赢得欧洲杯冠军，他渴望生涯第五次参加世界杯赛事。

葡萄牙将在世预赛附加赛半决赛遭遇土耳其，若取胜就能在决赛中迎战意大利或北马其顿，最终胜者才能获得世界杯决赛圈参赛资格。

C罗在Instagram上写道：“完全专注于2022年世界杯，一如既往，我很自豪能代表葡萄牙上场。”

“我们都知道晋级之路不易，我们非常尊重我们的对手，他们与我们的目标是一样的。但团结在一起，我们将战斗，让葡萄牙进入世界杯决赛圈，加油！”

C罗如今是世界足坛男子国家队进球最多的球员，他已为葡萄牙打进了115球，同时他也是欧洲球员里为国家队出场次数最多的，达到184次。

C罗是历史上唯一一位连续9届国际大赛破门的球员，他的国际大赛进球纪录从2004年欧洲杯就开始了，同时，他还是欧洲杯历史头号射手，一共在赛事中打入了14球。

除了C罗之外，其他葡萄牙球员也在社交媒体上呼吁球队团结在一起，他的曼联队友布鲁诺-费尔南德斯就写道：“现在我们比以往任何时候都更需要团结，我们会拼尽全力去进入世界杯决赛圈。”