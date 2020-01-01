葡萄牙体育有信心B·费尔南德斯去曼联能成行

尽管葡萄牙体育的财政困难会确保转会的顺利进行，但是转会费还没有达成一致。

尽管曼联试图在当天晚些时候改变转会条款，但葡萄牙体育有信心完成与曼联对布鲁诺·费尔南德斯的交易。

两周前，斯科特·麦克托米奈和保罗·博格巴的受伤迫使曼联在转会市场上支持索尔斯克亚，之后曼联开始了与费尔南德斯的谈判。

他们原本希望在一月初从萨尔茨堡红牛签下埃尔林·哈兰德，但是当这名19岁的挪威国脚选择转会多特蒙德时，他们陷入了困境。

曼联和葡萄牙体育已经在很大程度上同意了费尔南德斯的转会，他可能已经在周五的联赛对阵本菲卡的比赛中完成了他在俱乐部的最后一场比赛，但是红魔随后开始对葡萄牙体育提出了全额转会的新要求。

作为对曼联额外谈判的回应，葡萄牙体育提高了对这名25岁中场球员的要价。两家俱乐部之间还没有达成新的协议，现在距离双方达成协议只剩下11天了。

有消息称，曼联曾试图达成一笔价值6000万英镑的交易，其中约四分之一的转会费取决于费尔南德斯能否赢得金球奖，以及曼联能否赢得英超联赛冠军。

葡萄牙体育对这两种可能性都持怀疑态度，因此开出了6800万英镑的新报价，接近他现有的解约条款。尽管如此，葡萄牙体育自身的财政困难意味着俱乐部内部人士希望在1月底前达成协议。

曼联已经和另外两名可能租借的中场球员联系在一起，里尔球星布巴卡里·索马尔和马德里竞技的替补球员马科斯·略伦特都被报道是短期合同的潜在目标。

索尔斯克亚也提出了用一名临时前锋来减轻拉什福德缺阵的影响的可能性。这位英格兰国脚在上周足总杯对阵狼队的比赛中加重了背部的问题，他可能会因为应力性骨折缺席两个月的比赛。