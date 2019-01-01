热刺给B费的报价曝光：4500万加冠军奖金

这名中场球员在休赛期看起来已经准备好了高价转会，但是他仍然留在了葡超球队。

葡萄牙体育主席弗雷德里科·瓦兰达斯透露了热刺未能在夏季转会窗口签下布鲁诺·费尔南德斯的细节，热刺已经提出了一份包括英超和欧冠奖金的报价。

费尔南德斯在休赛期间曾与多家俱乐部联系在一起，包括皇家马德里、尤文图斯和曼联等，但这位24岁的球员最终留在了何塞·阿尔瓦拉德球场。

瓦兰达斯在俱乐部网站上发布的一份官方声明中，详细介绍了葡萄牙体育的夏季业务，以及在加强球队实力的同时如何平衡账目。

俱乐部主席写道：“出售占我们预算25%的球员非常重要。我们只失去了一名无可争议的首发球员，却保留了我认为欧洲最好的中场球员。”

“这并不容易，因为他们的薪酬远远高于市场价值，这是一个复杂的过程。无论是谁，在葡萄牙体育的领导必须严格和负责任，不应该增加开支，首先'清理门户'。”

我们成功地留住了我们最有价值的球员：布鲁诺·费尔南德斯，并且能够提供平衡和更好的解决方案。我们认为这支球队比上赛季更有竞争力，更有实力。我们‘不可能’留住布鲁诺·费尔南德斯，但我们做到了。我们为他的出售做了准备，给他开出了一个公平的价格，我们也收到了报价，但唯一认真的报价来自托特纳姆，那是4500万欧元(4000万英镑/ 5000万美元)加上另外2000万欧元(1800万英镑/ 2200万美元)的奖金，作为赢得英超和欧冠的附加条款。这些都是困难的目标，所以我们选择不接受。”

“事实证明，布鲁诺·费尔南德斯不仅是一名出色的球员，也是一名出色的职业球员和队长。他始终表现出模范般的尊严和责任感。那天我拒绝了托特纳姆热刺的提议，我来到训练场和他交谈。我告诉他为什么我拒绝了这个提议，为什么他会在转会窗结束之后留在这里，他完全理解。此外，他也明白他们给我们的报价是不公平的。他不会离开的，他是个葡萄牙体育球员。很多欧洲俱乐部都想要他，我们知道这是我们必须处理的事情。”

另一名球员的名字在整个夏天被多次提及，他就是边锋拉菲尼亚，他最终转会到了法甲雷恩，但瓦兰达斯始终相信他会留住这两位备受关注的球星的其中之一。

“当我们知道皇家马德里、尤文图斯或马德里竞技能够以7000万欧元(6300万英镑/ 7700万美元)的价格收购布鲁诺·费尔南德斯时，我们是否打算在市场早期出售拉菲尼亚？我们有同时失去两者的危险吗？不，因为我们不能对7000万欧元的报价说不。”他表示：“我们坚持到了上周三，在摩纳哥，在欧联杯抽签的时候，我们意识到他（布鲁诺·费尔南德斯）不会被卖掉。因此，我们留下了布鲁诺·费尔南德斯，转而实施另一项计划，即以2100万欧元(合1900万英镑/ 2300万美元)的价格出售拉菲尼亚，我们只损失了一名首发球员。”