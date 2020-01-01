葡萄牙体育主帅：B·费尔南德斯应该值更多钱

红魔再次盯上了这名攻击手，但他的主教练坚持认为，目前的价钱还不够。

葡萄牙体育主教练西拉斯说，“非凡的”布鲁诺·费尔南德斯的身价远远超过与媒体所报道的价格。

据报道，费尔南德斯即将转会英超豪门曼联，转会费约为6000万欧元，但据信，葡萄牙体育想要的转会费更高。

在确认费尔南德斯将在周五晚上面对同城对手本菲卡后，西拉斯称赞了这位葡萄牙体育队长。

“他是一个非凡的球员，联盟中最好的、最有价值的球员，就像上赛季一样。”西拉斯告诉记者。

“我听到有人说他不值你说的那么多钱，这是真的，他应该更值钱。”

“除了进攻，他还牺牲自己去防守。布鲁诺是最好的，也是最有价值的。当我们有这样一个球员时，每个人都想要他是很正常的。”

费尔南德斯在之前的转会窗口中与曼联、托特纳姆热刺和皇家马德里联系紧密，本赛季他在所有的比赛中攻入15球。

这位25岁的中场球员上个赛季进了31个球，其中包括在葡超联赛的20个。

红魔一直与费尔南德斯的转会联系在一起，而俱乐部的前前锋萨哈希望这笔交易能在这个月完成。

“费尔南德斯看上去是一个领袖，这对一个球员来说是一个很好的补充。他可以在中场进球，这是曼联目前所缺少的。”

“如果他能像斯科尔斯那样一个赛季进10-15个球，或者像鲁尼那样在更深的位置发挥作用，这将对球队有很大的帮助。”

“我希望看到曼联在一个深思熟虑的计划后买下一名球员，一个不是恐慌性购买的球员。一个想要来俱乐部为曼联踢球的球员，而不是一个被强迫转会的球员。一个俱乐部想要的，并且愿意为俱乐部效力的球员。”