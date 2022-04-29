著名经纪人拉伊奥拉被造谣死亡 发推特怒斥假消息

拉伊奥拉正在医院里为自己的生命而战，这位足球经纪人强烈谴责了社交媒体上传播的关于他已经死亡的假消息。

拉伊奥拉是欧洲各大联赛中无数大球星的经纪人，并帮助促成了一些高调的交易，这其中涉及博格巴和伊布拉希莫维奇等人。

据广泛报道，这位意大利人已经去世，享年54岁，但随后拉伊奥拉在其社交媒体账号上发布了动态，表达了他对这些假消息的厌恶。

拉伊奥拉在推特上写道：“向那些想知道的人报告一下我的身体状况：我在4个月内第二次被他们杀死，很生气，似乎还能抢救。"

与此同时，这位超级经纪人的密友何塞-福特斯-罗德里格斯回应了有关他死亡的报道，并告诉《每日电讯报》："米诺并没有死。这些报道是无稽之谈。"

米兰圣拉斐尔医院的医生阿尔贝托-赞格里洛补充道："我对伪记者打电话猜测一个人的生命感到愤怒，他正在为生存而奋斗。"

拉伊奥拉此前曾在1月份住院，并就一个未确定的问题接受了手术。

他的官方推特账户当时的一份声明写道："拉伊奥拉正在接受普通的医疗检查，需要麻醉。一切都是计划好的，没有发生紧急手术。"

除了大量的新闻媒体对拉伊奥拉的死亡进行虚假报道外，皇马还通过其官方社交媒体渠道发布了一条哀悼信息。

该帖子现在已经被删除，内容如下："皇家马德里俱乐部、其主席和董事会对拉伊奥拉的去世深感遗憾，并向他的所有亲属和亲人表示哀悼和慰问。"

拉伊奥拉的明星客户名单包括博格巴、伊布拉希莫维奇和哈兰德等等，2020年有报道称他的净资产为6200万英镑。

这位经纪人在为他的客户获得天价合同方面享有声誉，据报道，在哈兰德今夏拟转会离开多特蒙德之前，他正在帮助这名球员与各支俱乐部谈判条款。

德里赫特在2019年以7300万欧元的价格从阿贾克斯转会到尤文图斯的交易正是由拉伊奥拉促成的，而他也参与了多纳鲁马去年自由转会加盟巴黎圣日耳曼的交易。

拉伊奥拉还是意大利球员巴洛特利和维拉蒂的经纪人，他旗下还有阿贾克斯超新星格拉文贝赫以及国际米兰边翼卫邓弗里斯。