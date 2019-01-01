落选名单不要紧 郭全博祝福国足亚洲杯

在落选国足2018亚洲杯正式名单后，在去年崭露头角的北京国安年轻门将郭全博在微博分享了自己此时此刻的心情。

今天中国男足正式公布了本届亚洲杯的23人大名单，最终张鹭和王大雷击败了郭全博，这位国安年轻门神最终遗憾落选。

虽然没能入选最终名单，但郭全博并没有气馁，在微博上分享了自己此时此刻的心情。

“谢谢大家的关心和祝福。首先感谢教练和领导给我这次来国家队训练的机会。进不进名单对我没有任何影响，能跟着国家队来这边学习和训练已经让我非常满足。要说的是在门将位置上三位大哥确实非常强，让我看到自身的许多不足和与他们之间的差距。我做得不对不好的地方他们也会在训练中指点我，相当于有4个教练同时教我。现在要做的就是全力提高自己！希望中国队在亚洲杯拿到好的成绩！加油！！！”

根据《新闻晨报》记者于静微博的爆料，郭全博将在今晚返回国内，随后将跟随北京国安一起参加冬训备战活动。

国足出征亚洲杯最终23人名单确定，来自北京国安的年轻门将郭全博将于今晚启程回国，准备同国安一起冬训备战。

现年21岁的郭全博是去年突然崭露头角的年轻国门。2018年11月，郭全博首次入选国足大名单，中超赛季结束后，这位北京小伙又入选了12月初国足海口集训的大名单。在此期间，他是除颜骏凌外在训练及教学赛中出场率最高的门将，并最终入围了12月26日那一期的国足大名单。

也许是出于经验方面的考虑和对高个门将的要求，里皮最终没有选择这位后起之秀，不过也许在两三年后，郭全博就能够成为国家队的中流砥柱。