落选名单不要紧 郭全博祝福国足亚洲杯
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今天中国男足正式公布了本届亚洲杯的23人大名单，最终张鹭和王大雷击败了郭全博，这位国安年轻门神最终遗憾落选。
虽然没能入选最终名单，但郭全博并没有气馁，在微博上分享了自己此时此刻的心情。
“谢谢大家的关心和祝福。首先感谢教练和领导给我这次来国家队训练的机会。进不进名单对我没有任何影响，能跟着国家队来这边学习和训练已经让我非常满足。要说的是在门将位置上三位大哥确实非常强，让我看到自身的许多不足和与他们之间的差距。我做得不对不好的地方他们也会在训练中指点我，相当于有4个教练同时教我。现在要做的就是全力提高自己！希望中国队在亚洲杯拿到好的成绩！加油！！！”
根据《新闻晨报》记者于静微博的爆料，郭全博将在今晚返回国内，随后将跟随北京国安一起参加冬训备战活动。
国足出征亚洲杯最终23人名单确定，来自北京国安的年轻门将郭全博将于今晚启程回国，准备同国安一起冬训备战。
现年21岁的郭全博是去年突然崭露头角的年轻国门。2018年11月，郭全博首次入选国足大名单，中超赛季结束后，这位北京小伙又入选了12月初国足海口集训的大名单。在此期间，他是除颜骏凌外在训练及教学赛中出场率最高的门将，并最终入围了12月26日那一期的国足大名单。
也许是出于经验方面的考虑和对高个门将的要求，里皮最终没有选择这位后起之秀，不过也许在两三年后，郭全博就能够成为国家队的中流砥柱。