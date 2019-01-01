萨顿：如果由兰帕德做主 他不会签下普利西奇

前蓝军前锋感觉作为一名在斯坦福桥努力争取上场时间的高水平球员，他将面临一场寻找他渴望和需要的上场时间的战斗。

克里斯·萨顿说，如果弗兰克·兰帕德就招募人选做决定的话，克里斯蒂安·普利西奇不会成为切尔西的目标，这位美国国脚在斯坦福桥正面临着一个“大问题”。

这位21岁的球员在夏天被蓝军以5800万英镑(7100万美元)的价格从多特蒙德收购过来。

穆里齐奥·萨里是当时转会发生时的球队的掌门人，但是意大利人在上赛季末离开了西伦敦，为兰帕德的回归铺平了道路。

这位切尔西的传奇人物对年轻球员有相当大的信心，但是普利西奇正在努力证明他在这个体系中的价值。

他被认为拥有一个令人兴奋的前景，但他仍然在英格兰足球中找寻自己的立足之地，并且缺乏有竞争力的上场时间。

前蓝军前锋萨顿担心普利西奇的情况不太可能在短时间内得到改善，因为他面临着激烈的位置竞争和说服教练的战斗，而教练从来都不想让他发挥突出的作用。

“他必须证明自己。”萨顿说。

“弗兰克-兰帕德没有什么要反对他的，他选择最好的阵容来赢得比赛，这是他的工作。”

“当然，他不是弗兰克签的。”

“随着[卡勒姆]哈德森-奥多伊和梅森·芒特的出现，他在进入首发阵容前有一个重要问题需要解决。我真的这么认为。目前我看不出他有什么办法。”

“五千八百万，这是一大笔钱，如果弗兰克以前没有签过他的话，现在问他是否会在这个时候签他会很有意思。我认为，答案很明显——他不会。”

“但是，切尔西把钱花在他身上是有原因的，他还很年轻，有巨大的天赋，他必须走出去展示自己。这对弗兰克在板凳深度上的实力有好处。”

普利西奇到目前为止只有7次出场，只有3次英超首发。

在周日做客南安普顿的比赛中，他的确恢复了自己的状态，并向兰帕德展示了自己的天赋，在球队在圣玛丽球场4-1大胜中，他还助攻巴舒亚伊一球。