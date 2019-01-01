萨顿：如果由兰帕德做主 他不会签下普利西奇
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克里斯·萨顿说，如果弗兰克·兰帕德就招募人选做决定的话，克里斯蒂安·普利西奇不会成为切尔西的目标，这位美国国脚在斯坦福桥正面临着一个“大问题”。
这位21岁的球员在夏天被蓝军以5800万英镑(7100万美元)的价格从多特蒙德收购过来。
穆里齐奥·萨里是当时转会发生时的球队的掌门人，但是意大利人在上赛季末离开了西伦敦，为兰帕德的回归铺平了道路。
这位切尔西的传奇人物对年轻球员有相当大的信心，但是普利西奇正在努力证明他在这个体系中的价值。
他被认为拥有一个令人兴奋的前景，但他仍然在英格兰足球中找寻自己的立足之地，并且缺乏有竞争力的上场时间。
前蓝军前锋萨顿担心普利西奇的情况不太可能在短时间内得到改善，因为他面临着激烈的位置竞争和说服教练的战斗，而教练从来都不想让他发挥突出的作用。
“他必须证明自己。”萨顿说。
“弗兰克-兰帕德没有什么要反对他的，他选择最好的阵容来赢得比赛，这是他的工作。”
“当然，他不是弗兰克签的。”
“随着[卡勒姆]哈德森-奥多伊和梅森·芒特的出现，他在进入首发阵容前有一个重要问题需要解决。我真的这么认为。目前我看不出他有什么办法。”
“五千八百万，这是一大笔钱，如果弗兰克以前没有签过他的话，现在问他是否会在这个时候签他会很有意思。我认为，答案很明显——他不会。”
“但是，切尔西把钱花在他身上是有原因的，他还很年轻，有巨大的天赋，他必须走出去展示自己。这对弗兰克在板凳深度上的实力有好处。”
普利西奇到目前为止只有7次出场，只有3次英超首发。
在周日做客南安普顿的比赛中，他的确恢复了自己的状态，并向兰帕德展示了自己的天赋，在球队在圣玛丽球场4-1大胜中，他还助攻巴舒亚伊一球。