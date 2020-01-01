萨里：C罗和迪巴拉搭档默契 对阵都灵将很困难

毛里齐奥·萨里希望看到克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和保罗·迪巴拉在对都灵的比赛中继续发挥魔力。

毛里齐奥·萨里透露，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和保罗·迪巴拉在尤文图斯的训练中形成了很好的搭档，这促进和他们在球场上取得进步。

C罗和迪巴拉在这个赛季的关键时刻踢出了良好的状态，尤文图斯希望能够在意甲冠军争夺战中击败拉齐奥和国际米兰。

C罗现在踢左路，迪巴拉在中间，在上个月联赛恢复以来，这对搭档在三场联赛中都有进球入账。

其他球队

斑马军团在训练中付出了大量的努力，这让萨里受到了鼓舞。

“C罗和迪巴拉经常会互相传球。”萨里在对阵都灵的德比前的新闻发布会上表示。

“他们以更快的速度比赛，而且越来越默契，就像是他们在训练中所做的那样。”

尤文前场三叉戟的另一位球员是费德里科·贝纳德斯基，尽管道格拉斯·科斯塔在周中在热那亚的比赛中替补出场，为球队打进了第三个进球。

“贝纳德斯基在精神上和身体上都很棒，道格拉斯·科斯塔也有首发的可能性，他可以胜任这一点。”

“但对我们来说，现在，贝纳德斯基是比赛中的关键武器。”

萨里很高兴能够依靠球队的实力来获得积分，尽管他也意识到德比的特殊性会让对阵都灵的比赛变得很艰难。

“我们有一支能够踢好比赛的队伍，也有可以在决定比赛的球员，依赖这两点是正确的事情。”

“然而，德比是一场非常特殊的比赛，这是一场不符合逻辑的比赛，都灵将会动力十足。”