萨里驳斥伊瓜因传闻：比起射手 我更想要个边锋

AC米兰前锋最近和切尔西联系在了一起，但是意大利籍的主帅说他更需要一名新的边锋。

之前有报道称AC米兰前锋伊瓜因将转会斯坦福桥，但切尔西主教练萨里表示计划优先签下一名边锋，而不是一名新的前锋。

本赛季英超俱乐部已经不能依靠他们的前锋来进球了，因为吉鲁和莫拉塔加起来总共只有6粒进球。

周日，在切尔西1:0战胜水晶宫的比赛中，吉鲁一瘸一拐地走出了赛场，留下了让人无法信服的莫拉塔作为他们唯一认可的前锋。

伊瓜因曾在那不勒斯的萨里麾下效力，由于切尔西在前锋位置上的挣扎，因此该球员与俱乐部的联系愈发紧密。

但是，萨里已经排除了从租借去到阿斯顿维拉和瓦伦西亚的塔米·亚伯拉罕和米齐·巴舒亚伊中召回其中一人的可能性，他觉得签下另一名边锋比签下另一名前锋更重要。

“不，因为我在这个位置上有哈扎尔可以选择。”当被问及终止亚伯拉罕和巴舒亚伊的租借协议时，他如是说道。

“我们有莫拉塔，哈扎尔在这个位置上可以踢得很好，就像我们在过去两三场比赛中看到的那样，所以我认为现在我不需要另一个前锋。”

“也许是另一个边锋，因为现在我们正面临佩德罗、哈德森-奥多伊、洛夫特斯-齐克的伤病问题，所以我可以选择哈扎尔，这是一个多么好的前锋选择啊，但是现在我没有边锋的选择。”

接下来，蓝军将在周三的斯坦福桥迎战南安普顿，然后将在周六主场迎战诺丁汉森林开始他们足总杯的征程。

萨里的球队目前在积分榜上排名第四，比排名第五的阿森纳领先两分，但比领头羊利物浦落后11分。

如果战胜圣徒，切尔西将缩小与排名第三的曼城的差距，与此同时，莫拉塔则有望在吉鲁缺席的情况下重返首发阵容。