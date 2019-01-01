萨里：阿扎尔导致了切尔西在防守端的问题

这名比利时国脚给蓝军带来的出色表现意味着意大利人无法打出他喜欢的风格。

尤文图斯主教练萨里承认，他在切尔西的时候，为了能够最大限度地发挥阿扎尔的潜力，他一直挣扎着无法在场上安排自己喜欢的体系。

意大利人缩短了他在斯坦福桥的逗留时间，回到意大利执教意甲冠军球队，他表示说比利时国脚是一名出色的球员。

而阿扎尔也离开切尔西加盟皇家马德里，他在2018-19赛季的各项赛事中攻入21球，并为蓝军提供17次助攻。

萨里在英超的唯一的一个赛季，在取得了联赛前四的好成绩，并获得了欧联杯冠军之后，人们可能会认为他取得了成功，但他的战术仍然受到了一些方面的批评。

在都灵的官方揭幕仪式上，这位60岁的老帅表示，他认为自己无法像在那不勒斯时所推崇的那种自由奔放的4-3-3阵型踢球，因为他觉得自己有义务让球队的头号球星在他喜欢的位置上踢球。

“最近几年，我用过4-3-3阵型，但是切尔西的4-3-3阵型和那不勒斯的很不一样。”萨里说。

“我们必须适应阿扎尔的特点，因为他可以改变比赛，但他的存在也导致了防守上的问题，我们必须克服。”

这位28岁的球员在2012年与俱乐部签约后，以一个最多产的赛季结束了他在伦敦作为蓝衣球员的生涯。

在7年的效力生涯中，他赢得了英格兰足坛所有的三项国内荣誉，包括两次顶级联赛冠军，以及两项欧洲联赛冠军。

与此同时，在上个月巴库举行的欧联杯决赛中，萨里带领切尔西4-1战胜阿森纳，赢得了他的首个重要荣誉。

早些时候，在卡拉宝杯决赛中，他们在点球大战中输给了曼城。

意大利人现在将开始为他的球队的7月的亚洲之行做准备，作为国际冠军杯的一部分，他们将分别在新加坡和中国面对热刺和国际米兰。

他们还将于8月10日在瑞典与马德里竞技进行最后一场季前赛。