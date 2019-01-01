萨里：阿扎尔导致了切尔西在防守端的问题
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尤文图斯主教练萨里承认，他在切尔西的时候，为了能够最大限度地发挥阿扎尔的潜力，他一直挣扎着无法在场上安排自己喜欢的体系。
意大利人缩短了他在斯坦福桥的逗留时间，回到意大利执教意甲冠军球队，他表示说比利时国脚是一名出色的球员。
而阿扎尔也离开切尔西加盟皇家马德里，他在2018-19赛季的各项赛事中攻入21球，并为蓝军提供17次助攻。
萨里在英超的唯一的一个赛季，在取得了联赛前四的好成绩，并获得了欧联杯冠军之后，人们可能会认为他取得了成功，但他的战术仍然受到了一些方面的批评。
在都灵的官方揭幕仪式上，这位60岁的老帅表示，他认为自己无法像在那不勒斯时所推崇的那种自由奔放的4-3-3阵型踢球，因为他觉得自己有义务让球队的头号球星在他喜欢的位置上踢球。
“最近几年，我用过4-3-3阵型，但是切尔西的4-3-3阵型和那不勒斯的很不一样。”萨里说。
“我们必须适应阿扎尔的特点，因为他可以改变比赛，但他的存在也导致了防守上的问题，我们必须克服。”
这位28岁的球员在2012年与俱乐部签约后，以一个最多产的赛季结束了他在伦敦作为蓝衣球员的生涯。
在7年的效力生涯中，他赢得了英格兰足坛所有的三项国内荣誉，包括两次顶级联赛冠军，以及两项欧洲联赛冠军。
与此同时，在上个月巴库举行的欧联杯决赛中，萨里带领切尔西4-1战胜阿森纳，赢得了他的首个重要荣誉。
早些时候，在卡拉宝杯决赛中，他们在点球大战中输给了曼城。
意大利人现在将开始为他的球队的7月的亚洲之行做准备，作为国际冠军杯的一部分，他们将分别在新加坡和中国面对热刺和国际米兰。
他们还将于8月10日在瑞典与马德里竞技进行最后一场季前赛。