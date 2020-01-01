萨里赞C罗微瑕不掩瑜 要求尤文提升精神属性

葡萄牙球星在2-1战胜帕尔玛的比赛中再一次证明了自己，他上演梅开二度帮助球队继续扩大在国内联赛的领先优势。

由于国米在周日早些时候被莱切1-1逼平，这场胜利帮助萨里的球队将领先优势扩大到了4分。

去年11月，C罗曾一度陷入球荒，四场比赛无一球进账。而进入12月之后，这位五届金球奖得主已经逐渐找回了射门的感觉。本场与帕尔玛的比赛，C罗除了承包尤文全部两粒进球，在防守端也做出了积极贡献。

赛后，尤文主帅萨里对于这位葡萄牙前锋赞不绝口。他告诉意大利天空体育：“我们的这位冠军，有时候会给你带来一个问题，但他能为你解决100个问题。”

不过萨里对于球队未能继续扩大领先优势，直接终结比赛悬念而感到有些失望。

“球队的精神强度还需要继续提高，以便可以控制比赛中的某些关键时刻。我不喜欢最后几分钟只在自己的后场倒脚。我宁可是在防守反击的过程中丢球，也比直接在自己禁区丢球强。”

“让伊瓜因上场就是明确告诉全队，让我们终结比赛。”

虽然与国米的积分差距再次被拉开，但包括国米和拉齐奥在内，尤文并非没有争冠对手。

前切尔西主帅继续说道：“我们知道我们有两个非常强劲的对手。其中一支最近状态很好，但希望持续的时间不会太长。”

尤文本周三将主场迎来罗马的挑战，这是意大利杯四分之一决赛的比赛。而周日，他们还将与那不勒斯在联赛中交手。

萨里的球队在过去5场意甲比赛中取得全胜，他们上一次输球还要追溯到去年12月1-3不敌拉齐奥的比赛。