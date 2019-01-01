萨里质问迪巴拉：那个角度直接射门你在想什么？

意大利教练承认他的比赛胜利不应该通过一个如此小的角度的进球，但是他最终还是很高兴他做到了。

毛里齐奥·萨里透露了他对保罗·迪巴拉在冠军联赛中为尤文图斯踢出的那记令人难忘的任意球的怀疑。

迪巴拉在对马德里竞技的比赛中打进了一个漂亮的定位球，尤文在都灵1-0战胜了马德里竞技，从而在D组占据了榜首的位置。

在上半场伤停补时阶段，从禁区右侧的小角度，迪巴拉以某种方式击败了马竞门将奥布拉巴克。

在赛后接受记者采访时，尤文主教练萨里承认他的本能反应是骂人。

“迪巴拉打进了一个没有人会建议他去这么踢的球。”萨里说。

“在那种情况下，教练说的第一件事就是:‘你在那边他妈的是怎么射门的？因此他所做的事情是不同寻常的。”

“掌声是他的功劳，不仅因为他的表现，还因为他高超的技术。”

当迪巴拉再次成为尤文的英雄时，对于超级巨星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多来说，这又是一个令人沮丧的夜晚。

由于膝伤缺席了上周客场对阵亚特兰大的比赛，罗纳尔多在周二夜晚回到了阵容中，但似乎在比赛中很挣扎。

当被问及罗纳尔多是否因为球队的比赛风格而被踢出比赛时，萨里强调说两者之间不存在问题。

“不，罗纳尔多没有问题，”他说。“问题是我们占用空间的方式。”

“在上半场，保罗经常在离球门很远的地方踢球，克里斯蒂亚诺不是踢中锋的，所以我们从来没有占据过中路的位置。我们可以在这两种情况中选择一种，当保罗去拿球的时候，克里斯蒂亚诺可以更多地在中间，当克里斯蒂亚诺不在的时候，迪巴拉可以少去拿球。”

“否则，我们可能会利用拉姆西去创造空间，因此我们在制造空间方面遇到了一些问题，而不是因为我们不让球员上场比赛。”

尽管取得了不那么令人信服的胜利，尤文现在已经以四胜一平的成绩稳居D组榜首。

萨里的球队将在下周日的意甲联赛中对阵萨索洛，尤文图斯目前以1分的优势领跑意甲，而安东尼奥·孔蒂的国米正在紧追不舍。