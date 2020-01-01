萨里谈退休：尤文可能是我执教生涯的最后一站

这位前切尔西主帅已经迎来到了自己执教生涯的第30个年头，他也透露了自己关于退休的一些想法。

周日，萨里将率队前往圣保罗体育场，挑战自己的老东家那不勒斯。目前尤文仍然领跑积分榜，而解雇安切洛蒂，任命加图索为球队新帅的那不勒斯，则已经进入到积分榜中下游，仅排名第十一位。

在赛前，有记者提问萨里是否会在未来考虑重新拿起那不勒斯的教鞭。这位61岁的意大利老帅说道：“在这段经历（执教尤文）之后，我可能会进行评估，这取决于我还剩多少能量，以及我是否认为自己可以再次胜任。但这都不是我现在要考虑的事。”

而当被进一步问道他70岁是是否还会继续从事教练工作，萨里表示这还要取决于他是否依然能从比赛中感受到挑战。萨里2019年夏天回到尤文时，与俱乐部签下的是一份三年合约。

斑马主帅继续说到：“压力是错误的虚妄。你不能被额外的压力所左右，但如果你的动力消失了，那最好你还是停下脚步。”

“我不知道与尤文的合同结束之后，我还会不会是现在这个萨里。如果一如既往，那么是的。相反，那我就会退休。”

萨里曾两次带领那不勒斯拿到联赛第二的好成绩，他也相信如今加图索的球队，实力不只于他们现在在积分榜上所处的位置。

他补充道：“那不勒斯是一支很强的球队，即使他们现在身处困境，也只是一时失常而已。他们的排名没能反映出他们的表现，而且他们充满动力。。”

“那不勒斯的主帅从安切洛蒂换成了加图索。他们正在提升他们的稳固程度，因为他们在攻击端仍然十分有威胁。”

“对我来说，这肯定是一场特别的比赛。但集体目标更为重要，你不能感情用事。所以我们要通过一场艰苦的比赛，把3分带回家。”

“那不勒斯在积分榜上的位置很奇怪，因为的控球是联赛第一，其他数据也很好看，但他们就是没拿到能反映这点的积分。”

尤文本赛季卫冕冠军需要面对的最大对手，是孔蒂率领的国际米兰。并且外界盛传，蓝黑军团将在这个夏天，从热刺买下合同即将到期的丹麦中场埃里克森。

萨里对此表示：“显然这是一位很厉害的球员。但他是否能够改变争冠的局势，这还两说。

而且我们也不关心，我们只关注我们自己，我们知道我们有竞争力。”