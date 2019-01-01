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切尔西 对 托特纳姆热刺

萨里评价怎么看 阿扎尔一笑置之：我不在乎

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在主教练鼓励他用脚法发声之后，比利时人带领切尔西在联赛杯决赛中抢占了一席之地。

      切尔西球星阿扎尔笑着回应了教练萨里的批评，他的进球把热刺从联赛杯决赛的位置上挤了下来。

      蓝军带着第一回合0:1落后的比分来到蓝桥，但坎特和阿扎尔的进球是他们上半场激动人心的表现的回报。

      略伦特的头球进球扳平了总比分，但是切尔西在随后的点球大战中四罚四中，而戴尔和卢卡斯·莫拉的罚球失误，热刺失去了晋级决赛的资格。

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      在上周末0: 2负于阿森纳的联赛后，萨里质疑了他的球员的心态——这样的评语似乎引起了集体的回应。此外，他还在周三的赛前新闻发布会上称阿扎尔只是优秀的“个人球员”而并非团队“领袖”。

      当被问及是否被萨里的评价所影响时，阿扎尔咧嘴一笑，告诉记者:“不，公平地说，我不在乎。”

      “主教练说什么并不重要。我只想为球队尽我最大的努力，我也乐于这么去做。”

      切尔西本赛季初在温布利球场的社区盾比赛中以0:2负于曼城，但在上个月以同样的比分战胜了瓜迪奥拉的卫冕冠军，那场比赛也是曼城本赛季英超联赛中第一次失利。

      ”总是很难。他们和利物浦是目前的英超联赛中最好的球队。”

      “他们赢得了很多奖杯，但我们也有很多伟大的球员，所以这是一场50对50的比赛。”

      切尔西中后卫大卫·路易斯在对热刺的比赛中打入了决定性的点球。

      “这种感觉很棒。”他告诉记者，“我认为球队做得很好，特别是上半场我们本可以进三四个球。

      “下半场我们控制了比赛。他们只有一次机会，他们进球了。你看到了球队的反应和球队的精神。”

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