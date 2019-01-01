萨里蓝军未来不定 尤文图斯意欲邀请

尤文图斯正在寻找阿莱格里的继任者，并且已经与蓝军主帅取得联系。

根据Goal的消息，尤文图斯已经与切尔西队主帅毛里齐奥·萨里的代表进行了第一次接触，因为他们正在寻找即将离任的教练阿莱格里的替补。

萨里在斯坦福桥的未来仍然不确定，蓝军的2018-19赛季还剩下面对阿森纳的欧联杯决赛。

意甲冠军尤文考虑了拉齐奥的主帅西蒙尼·因扎吉，而托特纳姆主帅毛里西奥·波切蒂诺继续与尤文主帅的职位紧密联系。

事实上，波切蒂诺的堂兄Daniele暗示，阿根廷人有兴趣搬到意大利，而且“家里的每个人”都希望看到他接管尤文。

与此同时，萨里下赛季的选择也不少，罗马也有兴趣任命他为克劳迪奥·拉涅利的继任者。

萨里在切尔西的未来尚不确定，蓝军球迷在他一年执教中嘘声和批评不断，萨里跟球迷之间的关系并不融洽。

一个很明显的问题是，他是公认的不爱与球迷搞好关系的那种人。本赛季最后两场比赛，他拒绝向球迷鼓掌致意，引起了很多球迷的不满。

他的比赛风格令人沮丧，但他无法在发布会上说服球迷。除非绝对必要，不然萨里不会参与过多采访。

这位60岁的主帅还引起了老板罗曼·阿布拉莫维奇的怒火。“愤怒的终场哨音”比赛的安排导致了诸多争议，在这场对阵新英格兰革命的季后友谊赛中，奇克的脚踝严重受伤。

如果尤文成功地达成协议，萨里搬到都灵，伊瓜因可能会成为受益方。

去年夏天克里斯蒂亚诺·罗纳尔多到达后，阿根廷被冷落，随后租借到切尔西。如果萨里接管安联球场，伊瓜因可能会有机会重新融入尤文一线队。

尽管两个转会窗口的禁令并未影响他们对前皇马前锋的交易，但切尔西尚未确认是否想要永久签下伊瓜因。

德比郡的教练兰帕德已经表示希望有朝一日接管斯坦福桥。如果萨里离开，兰帕德会被视为有力的竞争者。

在获得英冠第六后，蓝军传奇将会带领公羊在附加赛中挑战维拉。