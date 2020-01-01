萨里自信伤病问题已经结束：C罗的膝盖没问题

葡萄牙人在对卡利亚里的比赛中上演帽子戏法后，斑马军团的主教练说他“真的很高兴”，因为超级前锋现在完全康复了。

据尤文图斯主帅毛里齐奥·萨里表示，C罗的膝伤已经痊愈，现在他“非常高兴”。

本周一，葡萄牙国脚罗纳尔多在对阵卡利亚里的比赛中上演帽子戏法，帮助球队以4-0战胜卡利亚里，开启了他在2020年的辉煌之旅。在过去的5场意甲比赛中，他共打入8球。

这名34岁的球员似乎重新找回了他的魔力，在11月初的三场比赛中他都没有进球，当时他因为膝盖的小问题被萨里两次换下。

尽管如此，最近并没有任何迹象表明这个问题影响了罗纳尔多，萨里很高兴这个五次金球奖得主回到了他的最佳状态。

“罗纳尔多的膝盖已经没有问题了，现在他的身体和精神状态都很好。”尤文主教练在新闻发布会上说。

“终于，我看到他很高兴，因为他的膝盖现在恢复了。他现在可以发挥出最佳水平了。”

斑马军团另一名饱受伤病困扰的球员是后卫德利赫特。

这位前阿贾克斯队长在对阵卡利亚里的比赛中没有上场，因为肩膀和内收肌的问题，他已经一个月没有参加联赛了。

德利赫特还没有复制他在这个赛季之前的那种状态，但是萨里相信他可以实现他的承诺。

“德里赫特的情况很清楚：我相信他会成为世界上最好的后卫之一，也许是最好的。”

“我们需要理解，他来到尤文图斯这样的俱乐部时只有19岁，被迫连续打了23场比赛。”

“他需要学习一门新的语言和新的训练技巧。在意大利，他不得不改变自己的打球方式和生活方式。在过去的几个月里，他有许多工作要做。”

“他进步了很多，但也有些小伤。但这很正常。”

在意甲积分榜上与领头羊国米平起平坐的尤文图斯将在周日客场挑战罗马的比赛中复出。